女優天海祐希（58）がこのほど、都内で、主演するテレビ朝日系「緊急取調室」（10月16日スタート、木曜午後9時）の囲み取材に出席した。

田中哲司、塚地武雅、でんでん、小日向文世のレギュラーメンバーに加え、初回に出演する山本耕史、若村麻由美を迎えて取材が行われた。

今回のシーズン5の放送と12月公開の映画で、12年間続いたシリーズがファイナルを迎える。天海は「映画がいろいろあってやっと公開できることになりました。（ドラマの）ラストシーンまでに助走つけて、どんどんつながっていきます。待っていてくださってありがとう、12年間ありがとうという気持ちです。映画まで見届けていただきたい。感謝を込めたいと思います」と話した。

天海との共演について、山本は「本当に頼りになります。いい意味でリラックスもできるし、ピリッともできる」と言うと、若村は「私が緊張しているのを察してくださったのか、セットチェンジの間に、緊張をほぐすようなことをいてくれる。大好き。尊敬する役者さんです」と話した。

天海は「キントリはやっぱり、ゲストのみなさんにノビノビ自由にやっていただいて、受け止めるのがキントリチームだと思います」と話した。山本と若村の出演については「2人に来ていただいたのは本当にうれしいし、ありがたいです」と感謝した。

シリーズファイナルとなるが、でんでんは「ファイナルだ、ファイナルだっていつも言ってるんですよ。今回のファイナルだって信用しちゃだめですよ」と笑い、小日向も「まだまだ続きそうな感じがします」と話した。

天海は「定期的にごはん食べに行くから、そんなに離れてた感じはしない」と、チームの結束を語っていた。