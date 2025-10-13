いよいよ今夜、10月13日より草磲剛主演の新ドラマ『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』（カンテレ・フジテレビ系／以下『終幕のロンド』）がスタートする。初回放送を前に、草磲は1週間前から自身のX（旧Twitter）でカウントダウンを開始。「宣伝の方よろしくお願いします。私が代表でーす」「みんな宣伝部長です」とフォロワーに呼びかけ、自ら音頭を取って作品への期待を高めてきた。

そんななか、特に盛り上がりを見せたのが、10月8日放送の『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）へのゲスト出演だ。MCを務める明石家さんまとは30年以上にわたる親交があり、昨年12月には特番『誰も知らない明石家さんま』（日本テレビ系）内の特別ドラマで、草磲が“さんま役”を演じたことも記憶に新しい。

そこで描かれたのは、かつての人気番組『オールスター紅白大運動会』（フジテレビ系）で、当時トップアイドルだった田原俊彦とのリレー対決にさんまが勝利したというエピソード。“芸人はアイドルに花を持たせるもの”という暗黙の了解を破ったこの逸話を、自身も大きな障壁に直面した国民的アイドル・草磲が演じる。そんな構図にも、どこか考えさせられる部分があった。

そんな縁深いふたりが久しぶりにテレビ共演を果たすとあって、放送前から注目が集まった。オープニング早々、草磲が「今日気づいたことがあったんですけど、さんまさんとテレビに出る時がいちばん緊張します」と告白すると、すかさずさんまが「何百回と共演してるやないか！」とツッコミを入れるという、テンポのいい掛け合いにスタジオは笑いに包まれた。この息の合ったやり取りが、ほぼ台本なしの“フリートーク”で展開されているのも、長年の関係性があってこそだろう。

この日の番組テーマは、草磲が遺品整理人を演じる『終幕のロンド』にちなみ“令和の最新終活事情”。草磲といえば、デニムやブーツ、スカジャン、車など芸能界屈指のヴィンテージコレクターとしても有名だ。そこで、スタジオには数多くあるコレクションのなかから、今イチ押しのアイテムたちが登場。1000万円を超える約100年前のジーンズもお披露目された。

一方で、汚れや日焼け、破れなどダメージが凄まじいものも。草磲自身、「普通焼却するじゃないですか」と言い切ってしまうほど、ボロボロな状態になったシャツやジャケットを紹介しながら「これが残っているっていうこと自体ロマンが溢れ出てくる」と恍惚の表情を浮かべる。独自のこだわり目線で「こういうのが大好き」「たまらない」と興奮気味に解説する草磲に、スタジオからは驚きの声とともに理解に苦しむような笑いも起こる。

そんな草磲の“古着愛”に理解を示したのが、意外にもさんまだった。「アメリカのフォーティナイナーズの金を掘ってたおっさんたちのジーンズを、みんな探すんだ」と語り始め、「寝泊まりしてたからジーンズ置いて、それが土に埋もれてんねん。今なくなってるから。それを何て言うの？ あれ、ハンター？」とたたみかける。草磲も思わぬさんまのパスに「ジーンズハンターが探すんですよ！」と嬉しそうに返す。「詳しいですね、さんまさん！ 初めて友達になれた気がする！」「そこの話知ってる人いないですよ」と、さらに声を弾ませる草磲に、さんまは「俺に譲りたい、いうことやな」と笑うのだった。

「芸能界でその話をする人、いなかったですよ」と盛り上がったふたり。これまで数えきれないほど現場をともにしていながら、こんなにも心の距離が縮まることもなかったように思う。それも、“死”という一見ネガティブに感じられる話に真正面から向き合ったからなのかもしれない。

どんな最期を迎えたいかを考えることは、それまでどう生きてきたのかを見つめ直すこと。そうした意味でも、今回の草磲主演ドラマ『終幕のロンド』は、私たち視聴者にとって人生の終わりを意識するいい機会になりそうだ。ドラマを通じて“生”と“死”に触れ、考え、そして時にはそこから新たな人間関係の深まりが生まれるかもしれない。

もちろん、いつその時を迎えるのかは誰にもわからない。だからこそ、それまでの日々は「その日笑えたらいいな、みたいな」という草磲のポジティブさに触れながら、今夜から始まる毎週の楽しみを心の糧に過ごしていきたいものだ。

（文=佐藤結衣）