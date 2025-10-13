「残り2年3700万ドル」吉田正尚の契約をめぐる現実　米メディアが放出論を展開「出場機会が限られる」

吉田は来シーズンをどの球団で迎えるのか(C)Getty Images

レッドソックスの吉田正尚はチームのプレーオフ敗退決定とともに、メジャー3年目を終えた。右肩手術のリハビリを経て、7月に戦線に復帰し、シーズン最終盤の9月には月間打率が3割を超えるなど高いパフォーマンスを残した。

打撃の好調はヤンキースとのワイルドカードシリーズでも継続し、3試合で7打数4安打2打点と、バットは冴えわたった。レギュラ―シーズンでは55試合出場にとどまったものの、最後は吉田本来のバッティングを発揮し続け、良い形でシーズンを締めくくっている。

だがオフシーズンを迎えた吉田には、来季への去就の話題がつきまとう。米誌『Newsweek』では、これまでも囁かれ続けてきた、他球団への放出の見込みについて論じている。

来季は5年契約の4年目に当たる吉田だが、レッドソックスの外野陣の層が厚く、“戦力過多”であると同メディアは主張。そのため来季、吉田の出場機会がさらに限られていくと見通している。

また、米メディア『Bleacher Report』のケリー・ミラー記者による、吉田への見解を引用。これまで、放出へのネックとされていた残りの契約について、ミラー記者が以下の様に説いている。

「少なくともヨシダは9月に打率.333を残し、ワイルドカードシリーズのヤンキース戦でも7打数4安打と好調を維持していた。残り2年、約3700万ドルの契約を引き受けてくれる球団を見つけられるかもしれない」