「もうやりきったな、満足だな」レスリング30歳女王が現役引退発表 ママでも世界一で達成感…現在第2子妊娠中も報告
現役引退を発表した川井梨紗子(C)Getty Images
女子レスリングでリオ63キロ級、東京五輪57キロ級金メダリストの川井梨紗子が10月12日に自身のインスタグラムを更新。現役引退を発表した。前日11日にも「私は現役を引退する決意をしました」などと書き込んでいたが、この日は2枚の写真とともに、メッセージを記した画像を投稿した。
【写真】現役引退と第2子妊娠を発表した川井梨紗子の投稿をチェック
川井は冒頭に「この度、川井梨紗子は現役を引退することをご報告させていただきます」と切り出すと、自身のレスリング人生に触れた。7歳からレスリングを始めて24年間 良いことも辛いこともたくさん経験させてもらいました。山あり谷ありでしたが、世界選手権4度、オリンピックで2連覇することができたのは、たくさんの方の支えと応援のおかげです。本当にありがとうございました」と感謝した。
東京五輪を制した時に、一度は引退が頭をよぎったという。それでも「結婚・妊娠を経て、日本のレスリング界でまだ誰も成し遂げたことのない『ママで世界一』という夢ができ、それを叶えたい思いで出産後現役復帰しました」と決意した。
そして、2021年の結婚、22年の第1子出産を経て、24年の世界選手権（アルバニア・ティラナ）で59キロ級を優勝。「たくさんの方の協力のもと、昨年の世界選手権で優勝することができ、今までになかった『レスリングもうやりきったな、満足だな』という感情になりました」と一区切りへの気持ちに傾いた。
「何ひとつ思い残すことのない、良いレスリング人生だったなと思います。今では、過去に経験してきた挫折や苦悩、葛藤にすら感謝ができます」と振り返った川井は、「一緒に練習した仲間、本気で戦ったライバル、どんな時も温かく見守り、支え、背中を押してくれた家族や友人、恩師、ナショナルの皆さん、そして応援してくださった皆さん、今まで本当にありがとうございました」と改めて周囲の支えに対する思いを込めた。
現在30歳の川井は最後に「また、現在第2子を妊娠中であることもご報告させていただきます」と明かした上で、「今後は、私と同じく産後現役復帰した妹・友香子のコーチもしつつ、いろんなことに挑戦していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 川井梨紗子」と結び、新たな道への意欲を示した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]