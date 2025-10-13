来年のセンバツ出場につながる秋季東海地区高校野球大会が１８日、愛知で開幕する。静岡県大会３位の常葉大菊川は、２年連続のセンバツ出場へ石田琉士音（るしあん）左翼手（２年）が活躍を誓った。

春から転向した外野手として今大会に臨む常葉大菊川・石田は、パワーアップした打撃力でチームを勝利に導く決意を示した。「去年よりも、もっとチームを引っ張っていく打撃を見せていきたい」と力を込めた。

県予選では背番号「７」だった石田だが、県大会では「１５」を着けて出場。２回戦の富士市立戦では代打として起用され、右越え三塁打を含む２打数２安打２打点の活躍で存在感をアピール。続く３回戦・静岡戦からは「５番・左翼」でスタメンに定着。県大会で打率４割の成績を残し、東海大会での活躍にも期待がかかる。

昨秋は１年生ながら、背番号５でレギュラーに定着。東海大会では準優勝も経験したが、その後は苦しい時期が続いた。今年のセンバツではけがのため正三塁手の座はつかめず。ベンチ入りも出場機会はなかった。続く春・夏の県大会ではベンチ入りもできなかった。

石田は「けがの影響だけじゃなく、たぶんけがをしていなくても同じ結果になっていた」と冷静に振り返る。バッティングの力強さを増すために、夕食とは別に、練習後に毎日、チキンラーメンとごはんを食べ続けた。夏前から体重は５キロ増の７６キロに。今度こそ、センバツの舞台に立つ。たくましい体つきに変身した石田が強い思いを胸に、バットを握る。

（伊藤 明日香）