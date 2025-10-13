来年のセンバツ出場につながる秋季東海地区高校野球大会が１８日、愛知で開幕する。静岡県大会準優勝の掛川西は、２００９年以来のセンバツ出場を目指し、重松聖人左翼手（２年）がリードオフマンとしてチームをけん引する。

掛川西の注目は１番を務める重松だ。準決勝で３打数３安打２打点と暴れるなど、県大会の打率は４割超え。東海の大舞台に向けて、左翼線へ狙い打つ「逆方向への打撃」に磨きをかけている。

夏からメンバーが完全に入れ替わり、新チーム結成時は「東海なんて想像できなかった」と大石卓哉監督（４５）は苦笑する。重松も「手打ちになり、体が突っ込んでしまっていた」と絶不調だった。だが指揮官にアドバイスをもらい下半身を使ったスイングに修正。「それから上がってきました」。５０メートル５秒９の俊足で「イチロー選手のように転がせば内野安打になる」と特長を磨いてきた。

聖隷クリストファーとの県決勝は１―３で敗れたものの、プロ注目左腕・高部陸投手（２年）とは４打数１安打。３回に内野安打を放ち、続く赤堀の二塁打で生還した。カウント２―２と「追い込まれながらも変化球が打てた。戦える、という手応えがあった」。確かな自信を得た。

東海でも安打を重ねて打線を引っ張る。昨夏の甲子園はスタンド応援で「一緒に練習していた先輩たちがプレーしている」と感動した。今度は自分たちの番だ。東邦にも大垣日大にも勝ってみせる。

