◆第７８回秋季全道高校野球大会 ▽１回戦 士別翔雲５―３帯広三条（１２日・プレド）

高校野球の秋季北海道大会が開幕し、１回戦３試合が行われた。名寄地区から初の甲子園出場を目指す士別翔雲は、５―３で帯広三条を下し、秋の全道４年ぶりの勝利。８番・森下一颯三塁手（１年）が逆転の３点適時三塁打を放ち、２季連続の開幕戦勝利を挙げた。３季連続の道大会制覇を狙う北海は、札幌大谷との優勝候補対決を３―２で制した。

不敗神話継続だ。大和ハウスプレミストドームで初の校歌を歌い終えた士別翔雲ナインは、勢いよく三塁側スタンドに向かって走り出した。４強入りした今夏の北北海道大会に続く開幕戦勝利。渡辺雄介監督（４３）は「後半勝負と言っていた。よく頑張りました」とうなずいた。

数少ないチャンスをものにした。６回まで帯広三条のエース・安藤美壱（みいち、２年）の前に１安打無得点。完璧に抑え込まれていたが、相手が継投に入った７回に打線がつながった。１点を返し、なおも満塁から８番・森下が左中間へ走者一掃の適時三塁打を放ち、逆転に成功。練習試合を含め、初めて放った守備職人の長打が決勝打となった。

道大会（夏は北北海道大会）開幕戦は２３〜２５年夏に続き４度目。過去３度に続き勝利を手にした。開幕戦に強い要因について渡辺監督は「逆に教えてください。何もないです」。苦笑するが、午前５時から打撃練習をこなし、入念な準備をしてから球場入りしている。同４時半に起床した森下は「毎日５時半に起きているので朝は得意です」と、“早起きは三文の徳”とばかりに一振りで試合を決めた。

２３、２５年北大会で４強入りするなど、着実に実績を積み上げてきた。中学で全国大会出場経験がある現１年生の中には私立校の誘いを断って進学してきた生徒もいる。「やっぱり地元から甲子園に行きたい。あと少しというところまできている」と森下。名寄地区、そして学校としても初の聖地へ。初の８強入りを懸けた次戦・北広島戦も束になって立ち向かう。

（島山 知房）