◇りそなＢ２リーグ 第２節第２日 愛媛７９―７６ベルテックス静岡（１２日・松山市総合コミュニティセンター）

ベルテックス静岡が愛媛との第２戦に７６―７９で敗れ、２連敗を喫した。昨季５勝５５敗で西地区の最下位だった相手に、試合開始から３９分間リードしながら最後の最後で逆転負け。外国籍選手の補強に成功し、生まれ変わった同地区の宿敵に痛い敗戦となった。

一度もリードすることなく完敗だった前日とは違い、入りは良かっただけに悔しい１敗だった。森高大ヘッドコーチ（３６）は「最後、勝負のかかったところでいらないファウルなどのミスが響いた。勝ち切る力がなかった」と、唇をかんだ。

今は我慢の時だ。新加入のＰＧ柏倉哲平（３０）と昨季全試合スタート出場したＳＦ増田啓介（２７）の２人がコンディション不良で不在。攻撃面は昨季とは変わって速いバスケを模索するなどまだ発展途上の段階。指揮官も「この借りを返せるようにチームをつくっていきたい」と、誓った。

次節は中２日、１５日に静岡市中央体育館で奈良と対戦。今季初の静岡市内での一戦で巻き返しを図る。