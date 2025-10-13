「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」第１ステージ（Ｓ）第２戦で２位の日本ハムが連勝し、２年連続の最終Ｓ進出を決めた。第１戦の４番から５番に降格した清宮幸太郎内野手（２６）が３点を追う３回１死一、二塁で左中間を破る２点三塁打を放ち、悔しさをバットで晴らした。日本シリーズ進出を懸けて、１５日から最終Ｓ・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に臨む。

劇勝から約１時間半後の午後７時前に、私服に着替えてクラブハウスから出てきた清宮幸は、晴れ晴れとした表情で胸を張った。

「郡司さんが打てなかったとき、絶対に打ってやろうと。それだけは思っていました。そこまでがセットだと思っていました。４番の郡司君がデッドボールで出てくれたので、その足を酷使してホームにかえってきてくれて良かったです」

３点ビハインドの３回１死一、二塁で、オリックス先発左腕の宮城から左中間を破る２点三塁打。初回２死一、二塁で空振り三振だっただけに「相当、気合が入っていました」。１点差としてチームを鼓舞し、８回のレイエスの逆転打を呼び込む貴重な一打。大事な一戦で見事に伏線を回収して、プライドを取り戻した。

１１日の第１戦は新庄監督に抜てきされて「４番・一塁」でフル出場も、４回に二ゴロ併殺打に倒れるなど３打数無安打１三振。４回に１号ソロを放って勝利に貢献した「５番」の郡司に試合後、「４番の清宮くんが情けないゲッツーを打ちまして、代わりに４番らしい打撃をしてやろうと打席に入りました」といじられた。一夜明けて５番に降格も、郡司のいじりをバネに、一日遅れで４番級の働きをした。

「この勢いをそのままにいければいいと思います。僕も泣いてないし、そのへんは去年と違うと思います」

昨季のＣＳ第１Ｓ突破時にはお立ち台で歓喜の涙を流したが、今季は熱い気持ちがありながらも、感情を制御した。精神的にもたくましくなった姿をソフトバンク戦でも発揮して、またエスコンに帰ってくる。

（阿見 俊輔）