¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¼Ì¿¿½¸¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¼Ì¿¿½¸¤¬¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°NO¡¦1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖµÇ°¤Ë¡ô±Ý¸¶°ÍÆá2nd¼Ì¿¿½¸¡¡Í¼·Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢12·î3Æü¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿2nd¼Ì¿¿½¸¤Î¶»¸µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Î»£±Æ¾ì½ê¤Ï¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤È¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î2¥«¹ñ¡ª¤½¤·¤Æ2nd¤Ï¡¢¡Ö¿§µ¤¡×¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¡Ø¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È±Ý¸¶°ÍÆá¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¡¡»£±ÆÃæ¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¥¥é¡¼¥«¥Ã¥È¤â¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¤¿¤À¡¢·ë¹½ÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¡µÕ¤Ë¤ß¤ó¤ÊÀäÂÐGET¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ò¥Ã¥×¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¹õ¤ÎT¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤BODY¡×¡ÖºÇ¾åµé¤ËSexy¡×¡Ö¤ª¿§µ¤¥à¥ó¥à¥ó¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Þ¤é¤ó¡Ä¤ª¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤¥¡×¡Ö¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¡×¡Ö¤×¤ê¤Ã¿¬¡×¡ÖåºÎï¤ÊÂÀ¤â¤â¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤¬¡Á¡×¡ÖÇË²õÎÏ¡×¡Ö²á·ã¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»É·ãÅª¤¹¤®¡×¡Ö¥¨¡¼¥¹µé¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
±Ý¸¶¤ÏÂçºå¡¦ÀôÆî»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢23Ç¯Ëö¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£24Ç¯2·î¤Ë¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±»þ´ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Æ±Ç¯¾åÈ¾´üFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸Çä¤ê¾å¤²1°Ì¤òµÏ¿¡£24Ç¯10·î¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡ÖInaism¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë½¸±Ñ¼Ò¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£º£Ç¯2·î¡¢FRIDAYÁÏ´©40¼þÇ¯µÇ°´ë²è¡Ö¥°¥é¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÇÂç¾Þ¼õ¾Þ¡£¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö±Ý¸¶°ÍÆáOfficialyoutube¡×¤â¿Íµ¤¡£¼ñÌ£¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡¢´Ú¹ñ¸ì¡£¥Õ¥£¥¸¡¼¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿2nd¼Ì¿¿½¸¤ò12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£