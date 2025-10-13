ナイトメアー・ビフォア・クリスマス×earth music&ecology♡

earth music&ecologyから、ハロウィン気分を高める『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のDisney Collectionが10月17日（金）に登場！「ジャック」や「ゼロ」など人気キャラクターがデザインされたニットカーディガンやパーカー、チャームなど全4アイテムがラインアップ。ダークな世界観をearthらしい優しいテイストで表現し、甘すぎない大人の可愛さを叶えます♡

主役は「ジャック」♡着映え力抜群のトップス

ナイトメア/ダブルジップニットカーディガン

ナイトメア/アソートプリントパーカー

コレクションの目玉は、愛犬「ゼロ」のお墓やコウモリの刺繍が施された「ナイトメア/ダブルジップニットカーディガン」（税込\5,999）。

前後どちらから見ても存在感たっぷりで、1枚で着映える主役級アイテムです。

また、「ナイトメア/アソートプリントパーカー」（税込\5,999）は、カラーごとに異なるアートをプリント。袖口のモチーフ刺繍がさりげなく、作品の世界観を楽しめます。

オートミールやネイビーなど、秋に映えるカラーバリエーションも魅力です。

チャームで楽しむさりげない“ナイトメア感”

ナイトメア/レースリボン付チャーム

ナイトメア/アソートフリンジチャーム

小物派さんには、雰囲気を軽やかに取り入れられるチャームもおすすめ。

レースリボンとパールを組み合わせた「ナイトメア/レースリボン付チャーム」（税込\2,499）は、フェミニンな印象でデイリー使いにもぴったり。

一方、「ナイトメア/アソートフリンジチャーム」（税込\1,999）は、キャラクターとフリンジがポイントのカジュアルデザイン。

バッグやポーチに付けるだけで、コーディネートがぐっとハロウィンムードに。

秋のコーデに“遊び心”をプラスして

earth music&ecologyのDisney Collection「The nightmare before Christmas」は、ハロウィンシーズンをおしゃれに彩る特別なラインアップ。

ダークでミステリアスな世界観と、earthらしいナチュラルな可愛さが絶妙にマッチしています。10月17日（金）より全国店舗および「STRIPE CLUB」にて発売♡