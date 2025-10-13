10月13日に放送される沢口靖子主演のフジテレビ系月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』の第2話に桜井玲香がゲスト出演する。

本作は、『絶対零度』シリーズのシーズン5。シーズン1（2010年）ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決事件”を、シーズン2（2011年）では“潜入捜査”をテーマに、女性刑事・桜木泉（上戸彩）の活躍を描き、シーズン3（2018年）・シーズン4（2020年）では、元公安のエリート刑事・井沢範人（沢村一樹）を主人公に、“未来の犯罪を予測して捜査する”「未然犯罪捜査班」（通称・ミハン）の物語が描かれた。

新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす“情報犯罪”の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される“特殊詐欺”や“サイバーテロ”など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の「情報犯罪」に立ち向かう。

月9ドラマへの出演は、『海の上の診療所』第1話（2013年／フジテレビ系）以来、12年ぶりとなる桜井が演じるのは、スーパーで働く店員・橋本咲希。DICTが「SNS型ロマンス詐欺」の被害者から事情を聞く中で、送金ルートの一部に咲希名義の口座が使われていることが判明する。奈美（沢口靖子）がその事実を伝えるも、咲希は「身に覚えがない」と否定し、その場を立ち去ってしまう。周囲の証言から、咲希は仕事中も頻繁に恋人とメールをしていることが分かり、DICTは彼女の行動や交友関係を追い始める。咲希の口座が犯罪グループの資金洗浄に使われているのは確か。さらには、多額のお金が国外へと流れており、犯罪組織の中枢に迫る唯一の糸口となるのは咲希である可能性が高い。しかし、彼女自身には怪しい点がまったく見つからない。そんな中、咲希は恋人に「警察があなたを調べています。気をつけて」とメッセージを送っていた。彼女がかばう恋人の正体とは何者なのか。

第2話に向け、桜井は「隠された真実が少しずつ紐解かれていく様を、ドキドキしながら追って見てください」とコメントを寄せている。

■桜井玲香（橋本咲希役）コメントふんわり優しい沢口さんのお人柄が主人公の奈美にも濃く投影されていて、寄り添ってくれる奈美さんからの言葉に自然と涙が込み上げてくるような、不思議な感覚になりながら楽しくお芝居させていただきました。隠された真実が少しずつ紐解かれていく様を、ドキドキしながら追って見てください。（文＝リアルサウンド編集部）