¿å¾å¹±»Ê¡¢¡È»þÂå¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¡ÉÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¿å¾å¹±»Ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤¬¡¢10·î6Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Î¤Ê¤«¤ÇÆæ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤ÖÃË½÷8¿Í¤ÎÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£¿å¾å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤äºäÅìÎ¶ÂÁ¤é»þÂå¤ò¸£°ú¤¹¤ë20Âå¤ÎÌò¼Ô¿Ø¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿å¾å¤Ë¡¢»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤äºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¡¢Æ´¤ì¤ÎÃËÀÁü¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¿å¾å¹±»Ê¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÆ·¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¡¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤ÇÊü¤ÄÂç¿Í¤Î¿§µ¤
ーー»£±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¿å¾å¹±»Ê¡Ê°Ê²¼¡¢¿å¾å¡Ë¡§¸½¾ì¤Î´¶¿¨¤ÈºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¥¤¥³ー¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÊó¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÏÁ´°÷¤¬20Âå¡£¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î¥Ñ¥ïー¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¿å¾å¡§¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤á¤°¤ê²ñ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê8¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡È²¿¤«¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
ーー»öÁ°¤ËµÓËÜ¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿å¾å¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·²Áü·à¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÌò¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤ËÉå¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·òµ¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿¿Í´Ö¤¬À¸¤»Ä¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤ËÅ¾¤Ö¤«¤ÏÌò¼Ô¼¡Âè¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¼½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーº£²ó¤ÏºÂÄ¹¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿å¾å¡§ºÂÄ¹¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¼«³Ð¤Ï»ý¤Á¤Ä¤Ä¡£Àè¤Û¤É¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ç±é¤À¤±¤¬ÌÜÎ©¤Ä´¶¤¸¤Î·²Áü·à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿Í´ÖÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ーーÅÔÀ®·õÇ·²ð¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿å¾å¡§Èà¤Ï¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È¤Ê¤¼¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤«¡É¤òÉ³²ò¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¿å¾å¡§¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¼ç¿Í¸ø´¶¡É¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¬Ì¾ºî¤À¤È»×¤¦ºîÉÊ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Á´°÷¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¤¿¤á¤ÎÏÆ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È°¦¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÁÛ¤Ë¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー2025Ç¯¤Î²¼È¾´ü¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿å¾å¡§¤³¤ì¤À¤±¼¡¡¹¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ーー¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¿å¾å¡§ËÍ¡¢²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡È¼Çµï¡É¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ê¥ó¥°¤Ã¤Æ»£±Æ¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¸ø³«¤Î¤³¤È¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢µÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
ーー¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¿å¾å¡§·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ø¤Î¹§¹Ô¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
ーー¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é8Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿å¾å¡§¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¤¤¤ºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤ï¤ê¤ÈÀµ¤·¤¯¡¢ÌÌÇò¤¯À¸¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
ーー¥Ç¥Ó¥åーºî¡ØÃæ³ØÀ»Æüµ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢´é¤Ä¤¤âÊÑ¤ï¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¿å¾å¡§ÃËÀ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡Æ±À¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ËÍ¡¢¤¢¤Þ¤ê»þÂå¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
ーー¿å¾å¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÃËÀ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¿å¾å¡§¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦Ì¥ÎÏÅª¤¹¤®¤Æ¡£¡Ö¤¢¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÆ±À¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ーーÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¿å¾å¡§²¿¿Í¤«¡Ö¹±»Ê¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸åÇÚ¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥¥Ä¥¤¤¼¡©¡¡ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¼¡©¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë¿å¾å¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿å¾å¡§°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¤È¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¤Î¹õÅÄ¡ÊÍ¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹õÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤´±ï¤Ç¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ôー¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¿Í¤È¤·¤Æ¹¥¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ーー¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¾å¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»ÈÌ¿¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡áµÜÀîæÆ¡¿¹½À®¡áºÚËÜ¤«¤Ê¡Ë