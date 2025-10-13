先週のアクセスランキング！１位は、「ようやく離婚できる」結婚15年、おしどり夫婦を演じる妻の本音とは
「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！
“結婚15年、おしどり夫婦を演じる妻の本音”に“銀座を知り尽くした呉服店の社長が通う4軒”から“乃木坂46・梅澤美波のキャプテンとしての思い”まで。さて、栄えあるベスト１は？
★第１位
「ようやく離婚できる」結婚15年、おしどり夫婦を演じる妻の本音とは
- 離婚できるの、とは…？
どういう意味なのだろうか。予想だにしない変化球を投げつけられた動揺を気取られぬように、ともみはグラスを手に取り、静かに、けれど勢いをつけようと、二口流し込んでから聞いた。
続きはこちら
★第２位
「幸せなんだけど、この妙な空気はなに…？」彼女と2人きりの車内、男が感じた緊張感とは
莉乃とここに来るといつも注文するのは、ナポリピッツァとビールだった。だけど、今日はどちらからともなく2人ともジンジャエールを頼むことになった。
莉乃がどうしてソフトドリンクを注文したのかはわからない。単純に、このあと仕事があるのかもしれない。
だけど、俺がアルコールを頼まなかったのは、せめてもの萌香への誠実さのつもりだった。
辛口のウィルキンソンジンジャエールを舐めながら、ゆっくりと思い出す。昨日の信号待ちの間の、萌香とのやりとりを。
続きはこちら
★第３位
銀座を知り尽くした“呉服店の社長”が通う4軒。鮨やバーなど知る人ぞ知る良店
古くから日本の一流が集まる街、銀座。
高級な街の印象とは裏腹に、実はディープにハシゴを楽しめる地でもあると、呉服店「銀座もとじ」の泉二（もとじ）啓太さんが教えてくれた。
続きはこちら
★第４位
「恋愛がしたいのか、結婚がしたいのか…」こじらせ38歳女の本音
インターホンが鳴った。Amazonでも、佐川でもヤマトでもなければ、Uber Eatsも頼んでいない。
― 誰…？
モニターに映っていたのは、意外な人物だった。
「……颯斗？」
まさか、部屋を訪ねて来るとは思っていなかった。LINEをブロックし、着信も拒否しているから、彼が私と話すには、家に来るしかなか手段がなかったのは確かだ。一瞬迷ったが、私は解錠ボタンを押した。
続きはこちら
★第５位
「待っているのではなく、自分から求めに行きますね」乃木坂46・梅澤美波のキャプテンとしての思い
芸能界の第一線で活躍する方を思いっきりおもてなししたい。
そこでお招きしたのが梅澤美波さん。これまで10人以上のメンバーに登場いただいた乃木坂46のキャプテンだ。
日頃からお世話になっているその感謝を伝えるべく、「大好物」だという鮨を“ランチ会食”で堪能いただいた！
続きはこちら