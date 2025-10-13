「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“結婚15年、おしどり夫婦を演じる妻の本音”に“銀座を知り尽くした呉服店の社長が通う4軒”から“乃木坂46・梅澤美波のキャプテンとしての思い”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位「ようやく離婚できる」結婚15年、おしどり夫婦を演じる妻の本音とは

- 離婚できるの、とは…？



どういう意味なのだろうか。予想だにしない変化球を投げつけられた動揺を気取られぬように、ともみはグラスを手に取り、静かに、けれど勢いをつけようと、二口流し込んでから聞いた。





莉乃とここに来るといつも注文するのは、ナポリピッツァとビールだった。だけど、今日はどちらからともなく2人ともジンジャエールを頼むことになった。



莉乃がどうしてソフトドリンクを注文したのかはわからない。単純に、このあと仕事があるのかもしれない。



だけど、俺がアルコールを頼まなかったのは、せめてもの萌香への誠実さのつもりだった。



辛口のウィルキンソンジンジャエールを舐めながら、ゆっくりと思い出す。昨日の信号待ちの間の、萌香とのやりとりを。



続きはこちら

★第３位銀座を知り尽くした“呉服店の社長”が通う4軒。鮨やバーなど知る人ぞ知る良店

古くから日本の一流が集まる街、銀座。



高級な街の印象とは裏腹に、実はディープにハシゴを楽しめる地でもあると、呉服店「銀座もとじ」の泉二（もとじ）啓太さんが教えてくれた。



続きはこちら

★第４位「恋愛がしたいのか、結婚がしたいのか…」こじらせ38歳女の本音

インターホンが鳴った。Amazonでも、佐川でもヤマトでもなければ、Uber Eatsも頼んでいない。



― 誰…？



モニターに映っていたのは、意外な人物だった。



「……颯斗？」



まさか、部屋を訪ねて来るとは思っていなかった。LINEをブロックし、着信も拒否しているから、彼が私と話すには、家に来るしかなか手段がなかったのは確かだ。一瞬迷ったが、私は解錠ボタンを押した。



続きはこちら

★第５位「待っているのではなく、自分から求めに行きますね」乃木坂46・梅澤美波のキャプテンとしての思い

芸能界の第一線で活躍する方を思いっきりおもてなししたい。



そこでお招きしたのが梅澤美波さん。これまで10人以上のメンバーに登場いただいた乃木坂46のキャプテンだ。



日頃からお世話になっているその感謝を伝えるべく、「大好物」だという鮨を“ランチ会食”で堪能いただいた！



続きはこちら