DeNA 11²óµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é!µð¿Í¤ËÏ¢¾¡¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¿Ê½Ð¡¡¡È¤¢¤È1µå¡É¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ËÈÖÄ¹¡ÖÀ¨¤¤»î¹ç¡×
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï ¡¡DeNA7¡½6µð¿Í¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¡Ö2025¡¡JERA¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×¤Ï12Æü¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎDeNA¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¤Ç3°Ì¤Îµð¿Í¤ò7¡½6¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤ÇÇË¤ê¡¢2Ï¢¾¡¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£½é²ó5¼ºÅÀ¤ò¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿±äÄ¹11²ó¤â2»à¤«¤éµÕÅ¾¤·¤Æ·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Î¤â¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Î²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼¡¤ÎÉñÂæ¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡±Ô¤¤ÂÇµå¤¬»°Í·´Ö¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÇË¤ê¡¢¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£±äÄ¹11²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Î²ÜÌ¾¤Ï´¿´î¤ÎÎØ¤Ç¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¡£4»þ´Ö31Ê¬¤Î·ãÆ®¤Î·èÃå¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£»°±º´ÆÆÄ¤â¶½Ê³¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ï·Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¡£À¨¤¤»î¹ç¡ª5ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤â¡È¤µ¤¢¡¢¹Ô¤¯¤¾¡É¤È¡£¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤¿¡×
¡¡¼¹Ç°¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡£½é²ó¤Ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬5¼ºÅÀ¤·¤Æ¤â¾ÃÄÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤Ëº´Ìî¤Î±¦±Û¤¨2¥é¥ó¤ÈÀÐ¾å¤Îº¸±Û¤¨3¥é¥ó¤ÇÈ¿·â¡£Î¾·³·×40Ê¬¤òÍ×¤·¤¿½é²ó5ÆÀÅÀ¤Î±þ½·¤Ç·ãÀï¤ÏËë¤ò³«¤±¤¿¡£2²ó¤«¤é¤Ï°ìÅ¾¡¢²æËýÈæ¤Ù¡£7²ó1»à¤Ç¤ÏÎÓ¤¬19µåÌÜ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ö¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ´¤ê¤ò¸«¤»¡¢Åê¼ê¸òÂå¤ÎÄ¾¸å¤ËÆóÅð¤ò»Å³Ý¤±¤Æ»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂ©µÍ¤Þ¤ë¹¶ËÉ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦11²ó¤Î¹¶·â¤Ï2»àÌµÁö¼Ô¡£ÀÐ¾å¤¬2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¡È¤¢¤È1µå¡É¤«¤é¥É¥é¥Þ¤¬µ¯¤¤¿¡£°ìÎÝ¤ØÆ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¡£¤µ¤é¤ËÆóÅð¤Ç¹¥µ¡¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÎÓ¤¬º¸Á°¤Øµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï²ÜÌ¾¤¬·è¤á¤¿¡£
¡¡5ÂÇÀÊ¤Ç·×42µå¤òÅê¤²¤µ¤»¤¿3Ç¯ÌÜ¤ÎÎÓ¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐ¾å¤é¤È¤È¤â¤Ë6Ç¯ÌÜ¤Î²ÜÌ¾¤â¡È»°±º¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É¤Î°ì¿Í¡£ÆÃ¤Ë2·³´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é¸«¼é¤é¤ì¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤ÇÆ¹¾å¤²¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬²¸ÊÖ¤·¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤ò²þ¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Ç¤Ï½é¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÆÍÇË¡£»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬µå¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀÄ°ì¿§¤Î¸÷·Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£15Æü¤«¤é¤Ïºå¿À¤¬ÂÔ¤Ä¹Ã»Ò±à¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£¡Ö¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡£Á´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£¼¡¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÌá¤ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢ºÆ¤ÓËÜµòÃÏ¤òÀÄ¤¯À÷¤á¤ë¡£¡ÊÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë
¡¡¢ãÎ¾·³¤¬Æ±°ì¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë5ÅÀ°Ê¾å¤ÏCS»Ë¾å½é¢ä¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¢CS¤Ç½é²ó¤Ë5ÅÀ°Ê¾å¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï18Ç¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè1Àï¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê5ÅÀ¡Ë°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢µð¿Í¡¢DeNA¤¬6¡¢7ÅÙÌÜ¡ÊºÇÂ¿¤Ï16Ç¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè4Àï¹Åç¤Î6ÅÀ¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤ËÆ±°ì¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç5ÅÀ°Ê¾å¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é²ó¤Ë¸Â¤é¤º½é¤á¤Æ¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï62Ç¯Âè1Àï¤Î3²ó¤ËÅì±Ç5¡¢ºå¿À4¡¢82Ç¯Âè6Àï¤Î3²ó¤ËÀ¾Éð4¡¢ÃæÆü4¤È4ÅÀ°Ê¾å¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬2ÅÙ¤¢¤ë¤¬5ÅÀ°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¡£