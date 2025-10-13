·¬ÅÄ²ÂÍ´¡¡10Ç¯¤Ö¤êÉðÆ»´Û¤ÇÄ¶¡¹¡¹¡¹¡¹¹ë²Ú¥²¥¹¥È¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢ºù°æÏÂ¼÷¡¢¸¶Í³»Ò¡¢µÈ°æÏÂºÈ¡¢ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä
¡¡·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ê69¡Ë¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¤Î´Ý¸ø±à¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶åÃÊ²¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç25¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£·¬ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç2015Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±½ê¸ø±é¡£9000¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¡Ê70¡Ë¡¢Mr.Children¤Îºù°æÏÂ¼÷¡Ê55¡Ë¤é¤È°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Í¡ª¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È·¬ÅÄ¼«¿È¤¬ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¤Î¤Ï¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£ÃÝÆâ¡¢¥ß¥¹¥Á¥ëºù°æ¡¢THE¡¡YELLOW¡¡MONKEY¤ÎµÈ°æÏÂºÈ¡Ê59¡Ë¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê30¡Ë¡¢ºÊ¤Ç¥µ¥¶¥ó¤Î¸¶Í³»Ò¡Ê68¡Ë¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Þ¥Þ¥¹¡õ¥Ñ¥Ñ¥¹¤Î¡ÖÌ´¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡×¤È¿¹»³ÎÉ»Ò¡Ê77¡Ë¤Î¡Öº£Æü¤ÎÆü¤Ï¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤ÇÀ¼¤ò½Å¤Í¤ë¤È²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTOKYO¡¡FM¡Ö·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡×¤Î30¼þÇ¯¤ÈÆ±¶É³«¶É55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¸ø±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Çº£²ó¤Î¸ø±é¤ò¡Ö´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÁ´¤Æ¥¦¥½¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅ±²ó¡£¤¤¤º¤ì¤âNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ìÎò¤Î¤¢¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤µÈÅÄÂóÏº¡Ê79¡Ë¤Î¡Öº£Æü¤Þ¤Ç¤½¤·¤ÆÌÀÆü¤«¤é¡×¤ÇËë³«¤±¡£Â³¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤·¤«¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª·¯¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤ÆÄ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È½é¶¦±é¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö·¯¤Ï¥í¥Ã¥¯¤òÄ°¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡2ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºù°æ¤È¤Ï¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥ß¥¹¥Á¥ë¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖHANABI¡×¤ä95Ç¯È¯É½¤Ç·¬ÅÄ¡õ¥ß¥¹¥Á¥ëÌ¾µÁ¤Î¡Ö´ñÀ×¤ÎÃÏµå¡Ê¤Û¤·¡Ë¡×¡£¸¶¤È¤Ï¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¡Ê84¡Ë¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¡×¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¡¢µÈ°æ¤È¤Ï¥¤¥¨¥â¥ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖÂÀÍÛ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈäÏª¡£½ªÈ×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃÝÆâ¤È¤Ï¡¢¸¶¤È°ì½ï¤Ë¥³¡¼¥é¥¹¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡ÖÀÅ¤«¤ÊÅÁÀâ¡×¡Ê14Ç¯È¯É½¡Ë¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥¿¡¼1ËÜ¤ÇÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤ËÂº·É¤È°¦¤ò¹þ¤á¤¿·¬ÅÄ¤Î»×¤¤¡£ÅÁÀâÅª¤Ê°ìÌë¤ÎÌÜ·â¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿9000¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢ã¡ÈÎ®¤·¤Î²Î¼ê¡É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¢äÁ°ºÂ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÎ®¤·¡É¤ÎÅÄÆâÞÌé¡Ê36¡Ë¡£17Ç¯¤Ë·¬ÅÄ¤È¥Ð¡¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿±ï¤«¤é»ý¤Á²Î¡Ö¿¼Àî¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤òÈäÏª¡£Æ±¶Ê¤ÏÍè·î19Æü¤Ë¡¢·¬ÅÄ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¿·Ï¿ÈÇ¤¬¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£