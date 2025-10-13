µð¿Í¡¦¸Í¶¿¤Î£µ¼ºÅÀ¤ËÀ¶¿åÎ´¹Ô»á¡Ö£±²óÎ¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤¤¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¡¡Íèµ¨¤ØÀô¸ý¡õÃæ»³¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¡Ö¼´¤Ë¤Ê¤ëÂÇ¼Ô¡×¤Ë
¢¡£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè£²Àï¡¡£Ä£å£Î£Á£·¡ß¡½£¶µð¿Í¡á±äÄ¹£±£±²ó¡á¡Ê£±£²Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡½é²ó¤Ë¹¬ÀèÎÉ¤¯£µÅÀ¤âÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¸Í¶¿¤¬°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡££±²óÎ¢¤ò¤¹¤ó¤Ê¤ê¤¤¤±¤ì¤Ð¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¤·¡¢¤»¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ã¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤¿¤é¤ì¤Ð¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¸Í¶¿¤ÏÌ£Êý¤ÎÆÀÅÀ¤Î¸å¤ò³ÎÎ¨ÎÉ¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¾¡¤Á¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤ëÅêµå¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇËÜÍè¤Î½ÐÍè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î°ìÀï¡££±£±²ó¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Î¤¤¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç±äÄ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î´õË¾¤òÃµ¤¹¤È¤¹¤ì¤ÐÃæ»³¤À¤í¤¦¡£½é²ó¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤Æ£³¥é¥ó¡£ºòÇ¯¤Î£Ã£Ó¤Ç¤Î¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤ò¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï³Î¼Â¤ËÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ê²þ¤á¤ÆÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÄË´¶¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ¤ÎÂ¾¤Ë¼´¤Ë¤Ê¤ëÂÇ¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸õÊä¤Ï¡¢£³³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Àô¸ý¤È¡¢¤½¤·¤ÆÃæ»³¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦À¶¿å¡¡Î´¹Ô¡Ë