アームアングルが低い左腕に苦戦

米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）からブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズに臨む。気になるのは今年のプレーオフ（PO）で27打数4安打の打率.148と不振に喘ぐ大谷翔平投手の状態。米地元紙は露呈した大谷の“弱点”を示すデータを紹介し、改善を願うデーブ・ロバーツ監督の言葉を伝えている。

鮮烈なPO初戦から一転、主砲のバットが沈黙を続けている。9月30日（同10月1日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦で2本塁打を放った大谷だが、以降は5試合で長打ゼロ。PO6試合で27打数4安打、打率.148と不振に喘いでいる。特にフィリーズとの地区シリーズ4試合では18打数1安打9三振、打率.056とより深刻な状況だ。

米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」は「ドジャースはショウヘイ・オオタニがポストシーズンのスランプから抜け出すことを『頼りにしている』」と題する記事を公開。「このようなパフォーマンスでは我々はワールドシリーズを勝てない」というロバーツ監督の言葉を紹介している。

指揮官は「（大谷が）再修正し、ストライクゾーンに戻り、左投手と対戦する時に相手が何をしようとしているか――インコースを攻め、外角に逃げていく変化球を投げようとしていること――を理解してもらうのを我々はあてにしている。彼は打つべきゾーンをもっとうまく管理しないといけない」とレギュラーシーズンでチームを牽引したスーパースターに注文をつけた。

記事はレギュラーシーズンでは大谷がそれほど左投手を苦にしていなかったと指摘。打率は対左が.279、対右が.283と大差なく、左投手相手のOPS.898も、左対左の成績としてはメジャー3番目の高さだったという。しかし、POに入ってからは7人の左投手に対して16打数1安打、8三振と沈黙。その要因の一つと考えられるのが、対戦した投手のアームアングルだ。

POで対戦した左腕7人中5人が苦手とする低アングル投手

米専門局「MLBネットワーク」がフィリーズとの第4戦前に示したデータを記事は紹介。ボールをリリースする時の腕の角度が38度より低い左腕と対戦した場合、大谷はPOを含む今季、打率.221、長打率.308に留まっているという。これはアームアングルが38度以上の左腕の場合（打率.317、長打率.739）と比べて著しく低い。

POで対戦した左腕7人のうち、5人がこのアームアングルが低い投手にあたる。打数でいえば16打数中14打数がこの苦手とするタイプの左腕だった。大谷の“弱点”とも言えるデータ。ロバーツ監督もこれらの左腕と当たり続けることがスランプの一因であると認めつつ、大谷の「意思決定が良くない」とスイング判断の改善を求めた。

「どのチームと対戦することになろうと、間違いなく相手はショウヘイに出来る限り左腕を当ててくる。しかし、彼がいかにストライクゾーン外の球に積極的で、ゾーン内の球に受動的だったか、少し自己内省してくれることを願っている。打席での質をもっと良くしないといけない」

レギュラーシーズンでは本塁打、打点、得点、出塁率、長打率、OPSなどほとんどの打撃部門でチームトップの成績を残した大谷。悲願のワールドシリーズ連覇のためには、主砲の復調が欠かせない。



（THE ANSWER編集部）