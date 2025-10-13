「フェニックス・リーグ、オイシックス３−８阪神」（１２日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）

気温３０度を超えた灼熱（しゃくねつ）の南国で、阪神・中川のバットが火を噴いた。「いつもと変わらず自分のスイングだけをしようと思っていました」。２打数２安打の活躍。左翼のポジション奪取へアピールに成功した。

まずは初回、先頭で打席に入ると、中越えの二塁打。その後、先制のホームを踏んだ。三回はフェンス直撃の中越え二塁打。果敢に三塁を狙いアウトになったが、豪快な一打にスタンドは大きく沸いた。監督代行を務めた野村１軍バッテリーコーチは「いい状態で（ポストシーズンに）臨めるんじゃないかな」と評価した。

中川は６日のフェニックス初戦から帯同。外野に加え、捕手も守るなど幅広い起用も視野に準備を進めてきた。「１軍にいる時と変わらず、いい緊張感を持ってやっていくことができてる」と充実の日々を送っている。

１５日から始まる短期決戦へ、気持ちも少しずつ高ぶってきている。「もう思い切ってやるだけかなと思います」。プロ４年目の若虎は、失敗を恐れず全力プレーで挑んでいく。