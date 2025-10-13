「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）

プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）のファーストステージ（３試合制）は１２日、セ、パ両リーグの第２戦が行われ、セはレギュラーシーズン２位のＤｅＮＡ、パも２位の日本ハムがともに２連勝とし、いずれも２年連続でファイナルステージに進出した。ファイナルステージ（６試合制）はセ、パともに１５日に始まる。リーグ優勝の阪神とソフトバンクが１勝のアドバンテージを持ち、日本シリーズ出場権を懸けて戦う。

４時間３１分の死闘にケリをつけたのは蝦名だった。５−６と勝ち越された直後の延長十一回、同点に追い付き、なおも２死一、三塁。ほとばしる執念をバットに乗せ、劇的サヨナラ打でファイナルＳ進出を決めた。

「甘い球が来たらいこうと思っていましたが、仕留められない自分がいたんで『何してんだ！』って。最後決められて良かったです」。カウント２−２から７球目を左前にはじき返した蝦名は、殊勲の一打に実直な笑顔を弾ませた。すっかり漆黒の夜空が広がったハマスタ。スタンドの３６０度を青に染めたベイ党が総立ちでたたえた。

壮絶な試合だった。初回に先発のジャクソンがまさかの５失点。その裏に佐野の２ラン、石上の３ランですぐさま振り出しに戻した。二回から緊急登板した２番手・石田裕らの好救援もあり、その後は投手戦に突入した。延長十一回に勝ち越しを許し、敗戦まであと１死と追い込まれながらも劇的白星をもぎ取った。蝦名は「みんな最後まで戦おうという空気になっていた。今日で決める、というその覚悟と責任感を持っていた」と振り返った。

今季後半戦から「１番」に定着。我慢強く使ってくれた三浦監督は、自身が新人時代の２軍監督だった。「入った時からずっと一緒にやってきた。監督をもう一度胴上げしたい」。今季限りで退任する恩師への感謝を込めたポストシーズン。「また横浜に帰ってきます！」。お立ち台で日本シリーズでの帰還を約束し、いざ甲子園に乗り込む。