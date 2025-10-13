◇セCSファーストステージ第2戦 DeNA7―6巨人（2025年10月12日 横浜）

【中畑清 視点】凄いや。初回に5点ずつ取り合ったときはどんな試合になるかと思ったけど、2回以降は緊張感あふれる総力戦。互いに最後まで諦めない。野球の醍醐味（だいごみ）がちりばめられててさ。今季ベストゲーム。両チームに「あっぱれ！」をあげたい。

しびれたのは7回、DeNA・林の打席だ。巨人中川に対してファウル13球で粘り、19球投げさせて四球をもぎ取った。大勢に代わり、続く代打・松尾への初球。果敢に二塁へ走ったのがうれしかった。岸田の完璧な送球で二盗失敗に終わるが、この攻めの姿勢が最後に生きる。

巨人に1点を勝ち越された延長11回。簡単に2死を取られても、そのままでは終わらなかった。石上が二塁へのボテボテの内野安打で出塁。続く林の1―1からの3球目に、田中瑛のモーションがやや大きいのを突いて二盗を決めた。そして林が今度はフェアゾーン、左前へ同点タイムリーを放つのだ。DeNAは引き分けでもいいのだから、同点にした時点で勝負あり。ヒットが続いて見事な逆転サヨナラ勝ちだった。

互いに死に駒をつくらず、総力で戦った。これぞCSにふさわしい一戦。プロ野球OBとして誇りに思う。阪神が待ち受けるファイナルSも期待したい。（スポニチ本紙評論家）