「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）

得点を奪い合い、守りで粘り合う。巨人は執念の継投を見せながら相手の勢いにのみ込まれての逆転負けに、阿部監督は「いやぁ、すげぇー試合だった。勝たせてあげたかったけど、本当に総力戦で素晴らしい戦いだった」と全力を出し切った選手たちをたたえていた。

初回に佐々木の先頭打者弾、中山の３ランなどで５点を先制。だが、その裏に戸郷が２ランと３ランを浴びて瞬く間に同点とされた。その後は同点の七回途中で大勢、八回途中にマルティネスを投入。ともに回またぎを敢行して必死の守りを見せる。

延長十一回に佐々木の適時打で勝ち越し。その裏に８番手・田中瑛が２死無走者からの４連打で力尽きたが「敗戦の責任は僕にある。選手は必死にやってくれた」と選手への賛辞を続けた。

２連敗でＣＳ敗退。阪神へのリベンジは、来季への課題となった。「自分自身も何が足りなくて勝てなかったのか、自問自答したい。選手にも（ミーティングで）同じことを言った。どう来年につなげるかが大事」と阿部監督。逆襲への歩みは、すでに始まっている。