『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナーのプロフィール

お名前：まっつーさん

年齢：20代

車両名：日産 フェアレディZ

年式：2008年式

型式：Z34

主な使用シーン：レジャー、レース

所有歴：5年（2024年時点）

総走行距離：14万km

年間走行距離：1万5,000km

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

部品供給の心配がなく、大排気量エンジンの車種が欲しかったんです。

21歳のときにほぼノーマル状態のZを中古で購入しました。



Zを選んだ理由は、親の代から日産乗りだったことも大きいですね。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

イベントやレースに参加したときに、公道では出せないスピードまでエンジンを回せる時。

最初に愛車のカスタムをした理由・キッカケは？

友人にカスタム好きが多くて、走り系、展示系いろいろなんですが、その影響ですね。

クルマをカスタムする人が減っているという話を聞きますが、自分の周りではかなり盛り上がっています！



ちなみに今のカスタムのほとんどはスーパーオートバックス戸田店でやってもらっています。



カスタムの方向性は？ 重視していることは何？

Z34バージョンニスモのようにボディに凸凹を少なくして、曲線美を活かしたカスタムを心がけています。

外装

エアロ：イングスフルエアロ

ボディ：ラッピング



ラッピングはちゃんとメンテしていれば5年はもつとのこと。

自分の車両は2年経っています。

足まわり

ホイール：RAYS鍛造（ディーラーオプション）

サスペンション：HKS ハイパーマックスS



HKSのハイパーマックスSは純正よりストロークが硬くなって路面の凸凹が少し気になりますが、コーナーの安定感は別モノです。

ステア操作に対して車体がリニアに曲がるし、不要な横Gを感じなくなりました。

周囲から反応の大きかったカスタムポイントは？

フルエアロと車体ラッピングです。

ウマ娘のラッピングは競馬イベントの会場で注目されますね。でも、仲間も似たようなカスタムなので埋もれている感じです笑

次に変えたいポイント

そろそろラッピングの貼り直しをしたいです。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

イングスです。

純正形状を活かしたエアロが多く、値段が高すぎないところも気に入っています。

スーパーオートバックス戸田店

スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。

さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！

一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。

浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！

レッズファンは今すぐGooooooo!

【スーパーオートバックス戸田】

場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2

営業時間：10:00-19:30

電話番号：048-424-0189

https://sa-toda.jp/