「東京六大学野球、明大６−３法大」（１２日、神宮球場）

１回戦２試合が行われ、明大が法大に先勝した。３−３の七回に代打・今井英寿内野手（４年・松商学園）が決勝２ラン。今秋ドラフト候補の最速１５５キロ右腕・大川慈英投手（４年・常総学院）が九回を三者凡退に封じ試合を締めた。立大は東大に快勝。今春に戦後１８人目の三冠王となった山形球道外野手（４年・興南）が５打数５安打４打点と大暴れした。

“守護神”が仁王立ちだ。６−３の九回に登板した大川が１回を３人斬り。開幕から抑えとして４試合に登板し、計５回を無失点とした。

「リリーフ陣が頑張ってつないでくれたので、絶対に抑えてやるという気持ちで投げました」

１５０キロ前後の直球で押し、先頭から２者連続三振。最後は１４９キロで中飛に仕留めた。３試合連続で３点差で登板しており全て“セーブ成功”。「（１、２カード目の）東大、慶応戦より確実に上がってきていますし、良い球が投げられていた」と手応えを明かす。

スカウト陣も絶賛する球威ある直球は「打者を差せる（差し込める）のが一番の強み」と自負するところだ。今春登板中に左足を骨折し、手術を経て迎えたラストシーズン。「有終の美というか。抑えて、勝って終わりたい」。５季ぶりの頂点へ「Ｊ」がけん引する。

◆大川 慈英（おおかわ じぇい）２００３年１０月２８日、２１歳。神奈川県平塚市出身。１８０センチ、７５キロ。右投げ左打ち。なでしこ小２年から平塚リトルで野球を始め、浜岳中では湘南ボーイズに所属。常総学院では２年夏からベンチ入りし、３年春にセンバツ出場。父・政則さんは元格闘家、母・千穂さんはアトランタ五輪バレーボール日本代表。弟は東海大１年の慧（けい）投手。リーグ戦通算は登板２９試合で４５回２／３を投げ防御率３・１５、５６奪三振。