「秋季高校野球大阪大会・決勝、大阪桐蔭９−８近大付」（１２日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

大阪大会の決勝がＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場で行われ、大阪桐蔭が９−８で近大付を下し、２０２３年以来２年ぶり１３度目の優勝を果たした。春夏甲子園出場を逃した前チームでの悔しさを糧に、打ち勝つ野球で頂点をつかんだ。３位決定戦は金光大阪が太成学院高に３−１で勝利して近畿大会に駒を進めた。

４番のバットがチームを救った。１点を追う八回１死一、二塁。大阪桐蔭・谷渕瑛仁内野手（２年）が左中間への逆転２点適時二塁打を放った。一振りで試合をひっくり返し、二塁上で堂々と胸を張った。

１点を追う五回１死一、三塁でも左中間への２点適時二塁打を放つなど２安打４打点と大暴れ。「ランナーがいたら自分のバットで返す」と打線の中心に座る自覚をにじませ、勝負強さを発揮した。前チームは今秋ドラフト候補の森、中野のＷエースを擁しながら春夏ともに甲子園出場ならず。その反省を生かすべく、谷渕は「打撃で勝つチームを目指している」と強打のスタイル構築に燃える。

１８日から来春センバツ出場が懸かる近畿大会が始まる。「なんとか甲子園にいきたいという気持ちでやってくれている」と西谷浩一監督（５６）。今年こそは“西の横綱”としての力を見せつける。