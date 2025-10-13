「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・最終日」（１２日、東名ＣＣ＝パー３６）

濃霧のため１組目のスタートが４時間遅れ、セカンドカットで前日までの上位３０人に絞り、霧の影響が少ない１、９、１０、１１、１４、１５、１６、１７、１８番の計９ホールを変則的に使用するというツアー制施行の１９８８年以降では初となる異例の対応で行われた。首位から出た河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が４バーディー、ボギーなしの３２で回り、通算１４アンダーで初日からのトップを守って通算４勝目を手にした。３打差の２位には岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝が入った。

動じないハートが、栄冠をたぐり寄せた。相次ぐスタート時間遅延、競技ルール変更にも、河本のショットは一切、鈍ることがなかった。「無になる」。これが河本のたどり着いたゴルフだ。

コース周辺の霧が晴れる気配のないまま、午前７時半とされていた第１組のスタート時間がどんどん遅くなった。その間に「規定ホール数終了を目指す」と、セカンドカット実施を決定。さらにはアウト、インをミックスした９ホールという変則競技に変わった。カットにかかった選手（通算３アンダー以下、計２４人）は無念の思いでコースを後にするしかなかった。

４時間遅れの１１時３０分にようやく競技が始まった。河本は３時間５０分遅れの午後１時にスタート。その間「車で寝たり、本を読んだり」と、邪念が入る余地を取り除いたことで、すんなりプレーに入っていけた。

出だしの１番、２打目を２メートルにつけ、バーディー。ショットの安定感を見せつけると、続く９番でも２メートルにつけるショットから連続バーディーだ。

４打リードで迎えた最終１８番パー５。３打目をピン下１・５メートルにつけた。楽々２パットで沈め、両手を挙げてギャラリーの声援に応えた。それでも「母に『１８番が一番大事』と教わった。バーディーを取れなかったことだけは、悔しい」と反省も忘れなかった。

同じ黄金世代の渋野日向子、原英莉花は予選落ち。海外組は「疲れもあると思う」と気遣う一方「刺激をもらってばかりなので、与える方に」と逆転での年間女王を見据える。「２７歳。こっからが女の旬」。“無”の境地を手にした河本が、ツアー終盤戦を大いに盛り上げていく。