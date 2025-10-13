サッカー日本代表は１２日、千葉市内で国際親善試合のブラジル戦（１４日、味の素スタジアム）に向けて大部分を非公開として調整を行った。ケガでの離脱が発表されたＦＷ前田大然（２７）＝セルティック＝を除く２５人全員がピッチで練習。一度も勝ったことがないブラジル戦へ、ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は「世界トップクラスのチームだというのは間違いないとは思うけど、最強ではない」と強気に思いを語った。

最年長のベテランは王国相手にもビビらない。ブラジルとは過去４度、ピッチで対峙（たいじ）。ＦＷネイマール、ＤＦマルセロ、ダニエウアウベスら名選手の名を口にしながら「僕が今まで見てきた、やってきたブラジルの方が強いんじゃないかなと思っている」と印象を口にした。

日本は過去０勝２分け１１敗と勝利がないが、実際に現在のブラジルは圧倒的とは言いがたいかもしれない。Ｗ杯南米予選では不振に陥り、一時は敗退の危機とささやかれた。５月以降は、欧州５大リーグで優勝経験がある名将カルロ・アンチェロッティ監督の下で戦い、何とか予選を突破。「結構苦戦していて、最強ではないので。全然日本にもチャンスがある」と冷静に分析している。

それでも、昨年の国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）男子最優秀選手のビニシウス（レアル・マドリード）ら世界最高峰の選手が前線にそろう。対峙する可能性がある長友は「ドリブラーとか速い選手が来たときに、ウイングバックでしっかりと守備ができるところが自分の強み。心配していない」と自信。ＦＣ東京の本拠地での一戦ということもあり「勝ちたい」と初勝利に闘志を燃やした。