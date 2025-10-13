「ルヴァン杯・準決勝、広島２−１横浜ＦＣ」（１２日、エディオンピースウイング広島）

準決勝第２戦の２試合が行われ、広島は２戦合計４−１で横浜ＦＣを下し、決勝に進出した。敵地での第１戦を２−０で勝利し、第２戦も２−１で接戦を制した。後半３０分に途中出場のＦＷジャーメイン良（３０）が勝ち越しゴールを決めた。広島は初優勝を果たした２０２２年以来３大会ぶりの優勝を懸け、１１月１日に国立競技場で行われる柏との決勝に臨む。

見据えているのは頂点だけだ。勝利を決めたサンフレイレブンは派手に喜ぶことはなく、サポーターからの大歓声に応えた。広島が３大会ぶりにファイナルの舞台に帰ってくる。スキッベ監督は「カップ戦の方にも力を入れてきた中で、こうして決勝に進めたことは非常にうれしく思います」と大きくうなずいた。

リーグ随一のフィジカルプレーを仕掛けてくる横浜ＦＣをいなした。前半はパスミスも多く、１−１で折り返すも後半は「自分たちが足元でサッカーをできるようになった」。そのままのスコアでも２戦合計で決勝に進出できた中、攻めの姿勢は崩さなかった。同３０分にＦＷジャーメインがペナルティーエリア外で左足を振り抜き、痛烈なミドルシュートをゴールネットに突き刺した。

ジャーメインは右足のケガからの復帰戦だった。今季から広島に加入し、日本代表に初選出された７月のＥ−１選手権では１試合４得点も記録。頼れるストライカーは「ケガ明けだったので本当にうれしかった」とゴールを振り返った。

この日はカップ戦主催試合ではクラブ史上初となるチケット完売になった。ルヴァン杯に加えてリーグ戦、天皇杯、ＡＣＬＥのタイトル獲得の可能性も残っており、サポーターの期待は膨らむ。「広島はタイトルを独占するチームになっていかないといけない」とジャーメインは言った。常勝チームの仲間入りへ、今年最初の歓喜の瞬間は国立で迎える。