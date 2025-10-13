▼3着カナテープ（佐々木）直線でギアを上げてかわしたが、結果的には早かった。ゴールに向けてジワジワと上げる方が良かった。

▼4着ライラック（石川）決め手を生かす競馬に徹した。状態はこれまで乗った中で一番良く、道中も最高だったが、勝った馬の決め手が一枚上だった。

▼5着セフィロ（横山和）この馬のリズムを大事にして、持っている武器を生かすことだけを考えた。素晴らしい内容だった。

▼6着ホウオウラスカーズ（木幡巧）もう少し枠が内であれば、1つ2つ前の位置を取れた。それでも、この馬なりに走ってくれた。

▼7着アドマイヤマツリ（武豊）いいペースで行けて折り合いも問題なかったけど、最後の100メートルで苦しくなってしまった。

▼8着リラボニート（横山武）直線は良い感じの反応でしたが、最後の最後で脚色が鈍ってしまった。乗りやすくて良い馬。重賞初挑戦で良く頑張ってくれた。

▼10着セキトバイースト（浜中）休み明けだったけど雰囲気は悪くなかった。最後は伸び切れなかったが、これで良くなると思う。

▼11着フィールシンパシー（横山琉）ここ2戦がもう一つの内容だったので、リズム重視で。強いメンバー相手に頑張ってくれた。

▼12着サフィラ（松山）スタートは良かった。前に壁をつくって走らせたかったが、その形にならなかった。

▼13着ドゥアイズ（三浦）この馬の良さを生かすなら内枠が良かった。やりたい競馬はできたけど、良さを生かせず残念です。