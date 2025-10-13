◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ 第２戦 日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の第１ステージ（Ｓ）第２戦が行われ、日本ハムが最大３点差を逆転してオリックスに連勝し、２年連続最終Ｓ進出を決めた。１点を追う８回、フランミル・レイエス外野手（３０）が右翼へ逆転２点打を放って試合を決めた。

＊ ＊ ＊

レイエスには日本で大切にしている原点がある。９月４日、ＺＯＺＯでのロッテ戦の試合前、２軍の鎌ケ谷スタジアムにいた。午前１１時。ナイター開始の７時間前にわざわざ鎌ケ谷を訪れ、稲葉２軍監督や２軍コーチ陣と抱擁を交わした。

「去年、自分が降格した時にコーチやスタッフの方にすごく支えられた。改めて『ありがとうございました』と感謝の思いを伝えたかったんだ」

１年目の昨季は５月中旬から１か月の２軍降格を経験。その際にサポートしてくれたスタッフへの恩を行動で示したのだ。不振で苦しかったはずの時間は、同時に優しさに触れてチームをより愛するきっかけになった時間でもあった。「互いが互いに対する愛情を感じて、すごく幸せだった」。リスペクトと謙虚な姿勢が、異国での大活躍につながっている。

（日本ハム担当・川上 晴輝）