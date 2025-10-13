小学校へ息子を迎えに行くと突然担任から謝罪！先生の動揺も収まらず一体何が？【ママリ】

このお話は作者である安田ふくこ(@3kyoudiary)さんの三男・小学2年生のケイ君が経験した小学校でのトラブルを描いたものです。ある日、ケイ君のお迎えのため小学校へ行った安田さん。ケイ君は保健室へと連れていかれ、青ざめた顔をした担任は頭を下げて謝罪をしてきます。具体的なことはわかっていないなものの、高校生ぐらいの男子に呼び出され泣かされていたというケイ君。担任が目を離していたほんの数分の間に一体何があったのでしょうか？『三男が学校で初めて泣いた日』どうぞご覧ください。

©︎3kyoudiary

©︎3kyoudiary

©︎3kyoudiary

©︎3kyoudiary

©︎3kyoudiary

突然の謝罪に理解が追いつかない

ケイ君のお迎えに行った安田さんでしたが、ケイ君は保健室へ連れて行かれ担任と2人きりに。「本当に申し訳ありませんでした」と謝罪し頭を下げる担任でしたが、安田さんはなぜ謝罪されているのか理解できずにいました。



高校生ぐらいの男子に呼び出され泣かされたということは説明されたものの、これだけではさっぱり意味がわからないですよね。小学校になぜ高校生がいるのか？呼び出された場面を見ていたのに、担任は声をかけるなどしなかったのか？さまざまな疑問が残ります。

高校生は同じクラスの女子・Sさんの兄だった

©︎3kyoudiary

©︎3kyoudiary

©︎3kyoudiary

その高校生はケイ君と同じクラスの女子・Sさんの兄だとのこと。2人で話している様子を担任は見ていました。しかし、優しそうな雰囲気とケイ君と仲の良いSさんの兄だからとそこまで気にしていなかったそうです。



素性のわからない高校生なのではなく、クラスの女子の兄だったのですね。家族ぐるみで付き合いがあるのかもしれないと勘違いしてもおかしくない状況ではありますし、ここまでは特にトラブルも起きていない様子。この後、何が起きたのでしょうか。

微笑ましい光景は一変。ケイ君は泣き出し、謝罪させられていた

©︎3kyoudiary

©︎3kyoudiary

©︎3kyoudiary

©︎3kyoudiary

©︎3kyoudiary

担任は片付けをしつつ、2人の様子をチラチラと見ていたそう。はじめは微笑ましく見ていましたが、ほんの5分ほどの間にその光景は一変。ケイ君は泣き出し、SさんとSさんの母の元へ連れて行かれ謝罪をさせられていたそうです。担任が見ていたのは一部で具体的に何があったのかはまだケイ君から聞き出せずにいるようですね。



仮に2人に何かトラブルがあったとしても、母親がその場にいるのになぜ高校生の兄がケイ君に謝罪を求めてきたのか理解できないですよね。普通であれば学校へ相談するなり、親同士で解決を図るはず。高校生が小学生に一方的に謝罪を要求するというのはどう考えても普通ではないように思えます。



その後、深く傷ついたケイ君を守るため、安田ふくこさんはさまざまな人に相談し、相手の家族と向き合いながらケイくんに起こった事件を解決するために奔走します。

Sさん一家の情報を集めるために様々な人を頼ったり、家族でケイくんに寄り添う姿が非常に印象的です。



もしも自分の家族が同じようなトラブルに巻き込まれたら…親として子どもにしてあげられることについて考えさせられるエピソードでした。

