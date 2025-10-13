今、最も勢いのある男かもしれない。阪神・ヘルナンデスがシート打撃で3安打と快音を連発。インパクトを残したのは“ミスターゼロ”から放った1本だ。

「良いピッチャーだったので、ゾーン（に来るボール）をしっかり待っていました。改めて打席に立ってみて凄い良いピッチャーだったので、自分のチームの投手で良かった」

2死一塁で迎えた第2打席で対峙（たいじ）したのは、NPB記録を大幅に更新する50試合連続無失点でシーズンを終えた石井だった。2球目を捉えた打球は右中間を深々と破って一塁走者が生還。会心の適時二塁打で、同僚右腕に4月4日の巨人戦以来となる“失点”をつけた。

第1打席には大竹から右前打、第3打席も育成選手のマルティネスから中前打と4打数3安打だ。レギュラーシーズンでは9月の打率が・455（11打数5安打）。11日まで参加したフェニックス・リーグ5試合でも12打数6安打と、いつ本番を迎えても問題ない。

原口、豊田もいる中、DeNAと相まみえるファイナルSでの右の代打の1番手候補に急浮上。助っ人は静かに意気込む。「自分のコントロールは自分でできる。誰が出るというのはコントロールできないので、監督に信頼されるようにしっかり準備していきたい」。短期決戦で大暴れする気配が漂う。