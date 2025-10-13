「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）

巨人・岡本和真内野手（２９）が、今オフにポスティングシステムを利用した米大リーグ移籍について球団と話し合いを進めることが１２日、分かった。

昨年１２月の契約更改後の会見でも「昔から憧れ、目標にしている場所」とメジャーへの思いを語っていた岡本。今季は左肘の故障から長期離脱を強いられ、６９試合の出場にとどまったが、打率・３２７、１５本塁打、４９打点とチームの主軸としての存在感を示した。

この日、ＣＳ敗退となったＤｅＮＡ戦後には「今、何か言えることはない。それは社長に聞いて」と笑顔でかわし、メジャーへの思いについても「まだ終わったばかり」と話すにとどめた。ただ、メジャーへの思いは変わらず、球団へポスティングシステムを用いてのメジャー移籍の希望を伝えていく構えだ。

球団側も岡本の申し出に対して話し合いに応じる方針で、今オフのメジャー移籍は有力な情勢だ。１１月に韓国代表との強化試合に臨む日本代表にも選出され「そこに向けて準備したい」。侍ジャパンでの活動を経て、いよいよ夢の舞台へと動き出すことになりそうだ。