「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム５−４オリックス」（１２日、エスコンフィールド）

懸命の“勝負手”も実らなかった。オリックス・岸田監督はエースの宮城を３回３失点で見切り、今季１１勝の勝ち頭・九里を１点リードの四回から投入。移籍１年目のＦＡ右腕は４回無失点と期待に応えたが、岩崎が八回に捕まり２年ぶりのＣＳファイナルＳ進出は水泡に帰した。

「中継ぎで入っている以上、いけ、と言われたところでいくだけ」と九里。岸田監督は意表とも取れる継投策に「宮城も万全でない中、今年やっていたし、九里も投げてもらおうと。途中から九里がいけば（日本ハムも）ミーティング通りの打線じゃないところを当てられる」と理由を明かし、「素晴らしい投球をしてくれた」とたたえた。

チームは２００８、１４年に続いて日本ハムとのＣＳ決戦で敗退したが、指揮官は「現状では力の差は少しあったかもしれないが、埋められないことはない。全員で巻き返せるようやっていく」と逆襲を宣言。就任１年目で昨年５位から３位に浮上させた手腕で来季続投はすでに決定している。「新米監督で迷惑かけたところもあるかも。首脳陣も全員アップデートして（来季は）輝かせるように」。１２球団最年少監督の新たな挑戦は始まっている。