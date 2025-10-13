¥¢¥×¥íー¥Á¤¬ÉÔÄ´¤Ê¤È¤¤Ï¡ÈÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ë¡É¤È²ò·è¤Ç¤¤ë¡ª¥¤¥Ã¥×¥¹¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ä
〝¥¤¥Ã¥×¥¹〞¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤â¥´¥ë¥Õ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤Û¤É¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤Ê¤¼¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹îÉþ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹Í½ËÉ¤ÎºÇÁ±ºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ã¥×¥¹¤ÏÌÜ¤«¤é¤¯¤ë
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ê¤é¡¢¥é¥¤¥ó¤µ¤¨¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥ï¥ó¥Ô¥ó¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤Ï¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤¹¤ë¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Îý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¥é¥¤¥ó¤Ë¾è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥¹¥àー¥º¤Ë¼ê¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹¤ÏÌÜ¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÌÜ¤«¤éÆþ¤ë¾ðÊó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ë¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï»î¹çÃæ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥Ô¥ó¤Îµ÷Î¥¤Ç¾å¤ê¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¥é¥¤¥ó¡£¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤Èµ÷Î¥¤Ê¤éÂç¤¤¯³°¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥¹¥àー¥º¤ËÆ°¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥¹¥Ôー¥¹¤¬¥Üー¥ë¤ò¸«¤º¤Ë¥«¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤â¥Ø¥Ã¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¥¹¥àー¥º¤ËÆ°¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ÷Î¥´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¥¼¥í¥È¥ë¥¯¥Ñ¥¿ー
Æ»¶ñ¤«¤é¤¯¤ëÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÕÀè¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー¤ÎQT¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÃµ¤Ã¤¿¤é¡¢Åö»þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¼¥í¥È¥ë¥¯¥Ñ¥¿ー¤¬¸¶°ø¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ÞÎ®¹Ô¤ê¤Ç¡¢¥Ä¥¢ー¥×¥í¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î»ÈÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤ë¥¼¥í¥È¥ë¥¯¥Ñ¥¿ー¤Ï¡¢»ä¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ3ËÜÆþ¼ê¤·¤¿¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥çー¥È¥Ñ¥Ã¥È¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤±¤É¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤¬³«ÊÄ¤¹¤ë¥âー¥á¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤Ï½Ð¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²¼¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤ò3¥áー¥È¥ë¤â¥ªー¥Ðー¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥´¥ë¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°
¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ä¡¢¥í¥Õ¥È¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Î¤¤¤¤¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ñ¥¿ー¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢½Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¡¢ÁàºîÀ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥¿ー¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥íー¥¯Ãæ¤Î¥Õ¥§ー¥¹¤Î³«ÊÄ¤ò´¶¤¸¤Æ¥Üー¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Çµ÷Î¥´¶¤¬½Ð¤Æ¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤Î¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤¬½Ð¤ë¤«¡¢¤¬¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¥¤¥Ã¥×¥¹Í½ËÉ¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¼¥í¥È¥ë¥¯¥Ñ¥¿ー¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¥µ»¤Ç¤Ï¥·¥çー¥È¥Ñ¥Ã¥È¤òÆþ¤ìÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é»ä¤âºÎÍÑ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥É¥ë¡¦¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬½Ð¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤êÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¥¤¥Ã¥×¥¹¹îÉþ¥É¥ê¥ë
¡ÚDrill£±¡Û¥Þ¥Ã¥È¤Î³Ñ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤ë
¥¢¥×¥íー¥Á¥¤¥Ã¥×¥¹¤Î¾É¾õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Î³Ñ¡Ê¥«¥É¡Ë¤Ê¤É¤ò·Ú¤¯¥³¥Ä¥ó¤ÈÂÇ¤Ä¤È´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¡£²ÃÂ®¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¥Üー¥ë¤ò¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È´¶¡×¤òÍÜ¤ª¤¦
¡ÚDrill£²¡Ûº¸Â²Ù½Å¤Ë¤·¤Æ¿¶¤êÈ´¤¯
¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä¤Î¤òÉÝ¤¬¤ë¤È¡¢±¦ÂÂÎ½Å¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬¿²¤ÆÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ê¡ß¡Ë¡£¤¤Á¤ó¤Èº¸Â²Ù½Å¤Ë¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤ò¤ä¤ä¾å¤«¤éÆþ¤ì¤¿¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ÈÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡Ê¡û¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ï¸¶°ø¤ä¾É¾õ¡¢¹îÉþ¤Î»ÅÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Í½ËÉ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²òÀâ¡áÆü²¼Éô¸÷Î´
¡ü¤¯¤µ¤«¤Ù¡¦¤ß¤Ä¤¿¤«¡¿1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥Ä¥¢ーÄÌ»»3¾¡¤ò¸Ø¤ë¥·¥çー¥È¥²ー¥à¤ÎÌ¾¼ê¡£¸½ºß¤Ï¡¢WASS¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー¤Ë¤â»²ÀïÃæ¡£
¹½À®¡á¥³¥ä¥Þ¥«¥º¥Ò¥í
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡áWASS¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª