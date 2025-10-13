阪神の小幡竜平内野手（２５）が１２日、シート打撃で４安打とアピールした。まずは岩崎との対戦。２死で１ボールからの２球目、１３８キロ直球を左翼線への二塁打に。チャンスメークで得点につなげた。

次の打席では“無失点男”から鮮やかな一打を放った。カウント２−１から石井の１４６キロ直球をはじき返し、ライナー性の鋭い打球は右前へ。チームの勝ちパターン２人の直球を捉えた快音にも「いいピッチャーは球が速いので、まずはそこ。負けないように、しっかりスイングして」と冷静に話した。

その後１死一、二塁の場面では島本から中前適時打をマーク。最終打席は雨が降る中だったが、「ＣＳだったらこれくらいの雨でもあると思うので、想定しながら」と漆原から左前打を放った。

フェニックス・リーグでは５試合に出場。１１打数２安打だったが、１１日に帰阪し翌日の実戦形式でしっかり結果を残した。ＣＳファーストＳの中継もチェックしており、「相手がどうこうじゃなく（気持ちは）自然に高まってくるもの」と淡々。心身ともに、いい状態で１５日からの戦いを迎える。