阪神・石井大智投手（２８）が１２日、甲子園で行われた全体練習に参加し、シート打撃に登板。マウンドから引き揚げると「無失点記録が途絶えてしまいました」と、ちゃめっ気たっぷりに切り出した。

２死無走者の場面で小幡に１４６キロの速球を右前にはじかれ、続くヘルナンデスの打席。カウント１−０から１４２キロの速球を捉えられ、右中間への適時二塁打を浴びた。まさかの連打で４月４日の巨人戦（東京ド）以来、約半年ぶりの“失点”となった。

今季はＮＰＢ記録を更新する５０試合連続無失点、球団記録となる４９イニング連続無失点でシーズンを締めた。レギュラーシーズンで積み重ねた記録が“途絶え”「次はゼロで抑えられるように頑張ります」とニヤリと話した。

９月２８日の中日戦（甲子園）以来、２週間ぶりの実戦で収穫も得た。先頭の佐藤輝を２球で追い込んで一ゴロに仕留め、近本はフルカウントから遊ゴロ。「（投球のテーマは）言えない」とけむに巻いたが、虎の主力をきっちり抑えて「やりたいことはできました」と充実の表情を浮かべた。

「マウンドに慣れるためなので大丈夫です」と藤川監督。石井への信頼が揺らぐことはない。１５日に始まるＣＳファイナルに向け、万全に仕上げていく。