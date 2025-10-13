ポストシーズンの１０月に活躍する選手の代名詞「ミスター・オクトーバー」になるのは誰か。トラ番記者がイチ推し選手を紹介する企画の第６回は、ルーキーながらシーズンを完走した伊原陵人投手（２５）を取り上げる。

初めて迎えるポストシーズン。伊原は自身の持ち味でもある「対応力」が重要だと話す。「急に力を入れたからといって、球が速くなるわけではない。いつも通りの中で対応できたらいい」。レギュラーシーズンとの違いは「いつも通りの中」で、どうギアチェンジができるか。先発、中継ぎの経験を生かしてマウンドに上がる。

今季は先発として１７試合、救援として１１試合に登板。プロ１年目ながら、１軍では両にらみで起用された。中継ぎとして登板後、次の先発を数日前に突然告げられることもあった。「（先発と中継ぎで）準備は少し変わる」と言うが、それでも大崩れしなかった。５勝７敗、防御率２・２９の成績を残してシーズンを完走し、適応力の高さを見せつけた。

コンディション面も不安はない。今季は毎登板後、筋肉痛になるなど日々の回復が鍵となっていた。「リカバリーやケアに関して、シーズン中にいい練習ができた」とプラスの要素となっている。さらにＮＴＴ西日本時代にはトーナメントを経験し、短期間でのフル充電方法も理解している。短期決戦に順応できることは証明済みだ。

チームの盛り上げ方にも気を配っている。「新人なので、出された場面で思い切りフレッシュにいけば、チームも活気づく」。大切なのは新人らしい躍動感。「勝つ雰囲気というのはある。（試合途中は）負けていても、最後は負けない雰囲気もある」と短期決戦ならではの「士気の上げ方」まで頭に入れている。

ＣＳファイナルで対戦する相手の対策も万全だ。ＤｅＮＡには６試合で防御率３・９７とシーズン終盤に打ち込まれたが気にはしていない。「向こうがいけると思ってきたら、それ以上の球で、うまく逆手に取って相手に嫌なことをできたら」と対策を思い描いた。

今季最後の先発だった９月２８日の中日戦（甲子園）は６回１失点。みやざきフェニックス・リーグでは７日の中日戦（サンマリン）に３番手で３回無失点。ＣＳまでの短期間で先発と中継ぎとして最善の準備を行った。伊原の優れた対応力で日本一に貢献する。（デイリースポーツ・和泉玲香）