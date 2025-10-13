◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ 第２戦 日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の第１ステージ（Ｓ）第２戦が行われ、日本ハムが最大３点差を逆転してオリックスに連勝し、２年連続最終Ｓ進出を決めた。１点を追う８回、フランミル・レイエス外野手（３０）が右翼へ逆転２点打を放って試合を決めた。１５日から始まるソフトバンクとの最終Ｓ（みずほペイペイ）は昨季と同じ顔合わせ。新庄剛志監督（５３）は「あした（最終Ｓを）したいくらい。このノリで」と勢いに乗ってリベンジを狙う。

＊ ＊ ＊

耳をつんざくような大歓声が、エスコンを包んだ。新庄監督はベンチを飛びだし「セーフ」のジェスチャーを繰り出した。同時に球審の両手が真横に広がると、頭上で両手をたたき喜びを爆発させた。３―４の８回２死一、二塁、レイエスが岩崎の１５６キロ直球を捉え、右翼フェンス直撃の逆転２点適時打。指揮官は試合後、「ふらついてます」と興奮冷めやらぬまま会見場に登場し、「こういう試合を全国のファイターズファンに見せられたことが一番うれしい」と勝利に浸った。主砲の逆転打で、２年連続でファイナルステージ進出を決めた。

２冠を獲得したスラッガーの読みが上回った。カウント３―２から外角１５６キロ直球を捉えた主砲は、「若月さんのリードは内角に厳しく攻めてくる。３球目にワンバウンドするフォークを見逃して、『ほら見ろ。分かったぞ』と自信を持っていけた」と、相手捕手の特徴を完全に見抜き、決勝打につなげていた。指揮官は、「自分だったらフォーク待ってましたね。真っすぐを捉えたのはすごい。さすが打点王、ホームラン王。頼りになります」と最大限の賛辞を贈った。

来日２年目、お立ち台では日本語で「よっしゃー。ファンの皆さんまだまだ〜」と絶叫し、沸かせた。報道陣にも日本語で「おはようございます」や「またあした」と毎日のあいさつを欠かさないドミニカン。身近で接する高橋通訳は、「洞察力がすごい。日本の文化と母国の文化をリスペクトし、どちらにも合わせられる」と舌を巻く。「一番大事なのは、自分が考えて頭が良くなること」とレイエス。抜群の適応力が日本での大成功につながっている。

第１Ｓで２連勝し、１５日からは敵地で王者ソフトバンク戦に臨む。「いやもうあした試合したいくらい。このノリで」と指揮官は上機嫌。続けて、「小久保監督も認めてくれていると思う。最後の最後までパ・リーグを盛り上げたい」。昨季は３連敗で手も足も出なかったが、今季は違う。「去年の悔しさを胸に、どうやって戦って、こっち（エスコン）に戻ってくるか」。昨季から確実に強くなった新庄ハムが、逆襲へのチケットをつかんだ。（川上 晴輝）