米大リーグ（ＭＬＢ）公式サイトは１２日（日本時間１３日）、リーグ優勝決定シリーズに進出した４チームを格付けし、１位からドジャース、ブルージェイズ、マリナーズ、ブルワーズの順番となった。

同サイトは、ドジャースを１位にランクインさせた理由について「レギュラーシーズンは好不調の波があって波に乗れなかったが、終盤になって状態が整ってきた。投手陣はスミスも復帰して、打線もメンバーがそろった。さらにブルペンに佐々木朗希が加わって、切り札となる存在も出てきた。これがドジャースが１年間待ち望んでいた形だ」と分析した。

一方で不安要素には、地区シリーズ４試合で１８打数１安打の打率５分６厘と不振だった大谷翔平投手（３１）の状態を挙げ「ドジャース打線を引っ張っていた大谷が最悪のタイミングで今季ワーストのスランプを迎えた。ベンチに戻る際に首を振ったり、独り言をつぶやくシーンが何度もあった。たしかにフィリーズ左腕陣は強力だったが、本来の力を発揮出来なかった」とした。「ドジャースにしてみれば、彼が進化してもらうことを求めている」とした。