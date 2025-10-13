タレントで歌手の青田典子（５８）が、夫の歌手・玉置浩二（６７）と撮影した２ショットを公開した。

１３日までにインスタグラムを更新。「熊本城ホール公演で、誕生日のお祝いをしてもらいました」という。７日が５８歳のバースデーだった青田は「素敵なプレゼントもいただいて、幸せな誕生日を迎えることができました。ありがとうございました」と感謝した。

バースデーケーキとともに夫婦ショットを撮影。ピースサインの青田を、隣の玉置が愛らしい目線で見つめた。

フォロワーは「典子さんを見つめる玉置さんの笑顔が、お二人の幸せな日々を物語っていますね」「はぁん。とってもすてきな笑顔にキュンとしました」「なんて素敵なご夫婦ショットでしょう。玉置さん、典子さんのこと、ニコニコで見つめています」「お二人の幸せそうなお顔を見てこちらもほっこりした気持ちになりました」「典子さんを見つめる玉置さんがとっても幸せそうです」「玉置さんとラブラブ」とほっこりしていた。

青田は「Ｃ・Ｃ・ガールズ」のメンバーとして活躍し、１９９８年に卒業後はソロで女優、バラエティーなど幅広く活動。２０１０年７月に玉置と結婚した。玉置にとって４度目の結婚だが、青田は昨年９月のテレビ朝日系「徹子の部屋」で「当時は本当にほとんどの方に反対されて。よく続いたなと」「まっすぐな人なので、浮気するとかそういうのは本当にない方」と率直な思いを語っていた。