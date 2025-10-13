阪神の藤川球児監督（４５）が１２日、森下翔太外野手（２５）らバッター陣に、準備万全の太鼓判を押した。甲子園球場での全体練習で実施したシート打撃で主軸が快打。天候不良により主力組のみやざきフェニックス・リーグへの参加は見送られたが、実戦形式の打撃練習でしっかりと調整。ＤｅＮＡと戦うことが決まった１５日からのクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージへ、クリーンアップを中心とした猛虎打線に不安材料は見当たらない。

藤川阪神への挑戦権をかけた横浜決戦では、初回から５点を取って取られての壮絶な乱打戦が展開した。ＣＳファイナルＳでもＤｅＮＡとの打ち合い上等−。そう思わせるくらいに、虎打線のコンディションが上がっている。

当初の計画では主力組も宮崎入りして、１１日から実戦を２試合こなす予定だったが、悪天候が予想されたために急きょ取りやめとなった。予期せぬハプニングにもチームは泰然自若。“代替案”として甲子園で２日間実施されたシート打撃で、今季リーグトップのチーム防御率２・２１を誇った強力投手陣を相手に、クリーンアップをはじめとする打者陣が実戦感覚を取り戻した。

指揮官の目にも状態の良さが頼もしく映る。「攻撃面に関しては、１５日から不安なくいけると思います」。３日後に迫ったＣＳファイナルＳ初戦。ファーストＳを勝ち上がってきたＤｅＮＡを、甲子園で迎え撃つ準備は整った。

１１日には佐藤輝と大山が豪快弾をマークしたが、この日もそろって快音を響かせた。佐藤輝は１死走者なしの４打席目に、島本から右前打。大山も右前打で続いて、不動の４、５番コンビが連打を見せた。

森下も負けてはいない。佐藤輝と大山のチャンスメークを受けた１死満塁の３打席目。二遊間を鋭く破って２点適時打を放った。４打席目もマルティネスから左前打。２日連続での適時打＆マルチ安打となった。「いいピッチャーとできるので。より高い意識を持ってやっています」という心構えで取り組んだ、虎投手とのシート打撃。２日間で５本の安打を重ねても、「まあ、ぼちぼちって感じですね」と満足はしていない。

「もっとできるなっていう部分が、自分の中では強くある。もうちょっといい形に持っていきたいなと思っています」。さらなる高水準を目指して「構えとか姿勢とか」と改善ポイントを自覚している。ＤｅＮＡを撃破してのＣＳ突破へ。残された時間はわずかとなっても、猛虎の中軸の向上心は尽きない。