いまやすっかり子育てに熱心過ぎるパパになった岡村隆史。岡村のためにおくる10月13日（月）放送「なるみ・岡村の過ぎるTV」の企画は、「パパのカッコ良過ぎる姿ランキング」！ パパのかっこいい姿とはなにか、関西の子どもたち総勢 300人に聞き込み調査を行い、ベスト５を紹介する。

第５位には「強い」がランクイン。パパたちの中には「強いパパでありたい」とジムに通ったり、トレーニングをしている人も多いようで、子どもたちもそんなマッチョなパパにメロメロの様子。そして、強さを感じるのは純粋なパワーだけではないようで、家で起こる緊急事態でもスマートに対応するパパの姿に、子どもたちは「カッコいい！」と感じていることが明らかになる。

さらに、第４位・第３位には、子どもたちがやってもらえるとうれしいことがランクイン。また、イケてるパパには若い感性が必要不可欠とのことで、子どもたちが岡村パパのために今、流行っているダンスを伝授する！

©ABCテレビ

一方、カッコいいパパについて調査していると、子どもたちからは「わかんない」「いびきがうるさい」など逆の意見も…。そこで番外編として「カッコ悪過ぎるパパの姿ランキング」ベスト３も発表する。

まず多く挙がったのが「ファッションがダサい」という声。髪形や服装、サングラスなど大人からするとおしゃれで清潔感があるようなスタイルも、子どもからは「ダサい」と辛辣ツッコミが…。さらに上位を占めたのは、家庭で見せるパパのイヤな姿。ダメなパパに対する子どもたちのリアル過ぎる不満が爆発する！

©ABCテレビ

岡村とすっちーも「カッコ悪過ぎるパパの姿ランキング」の結果は身に覚えがあるようで、岡村は妻と子どもの前でやらかしてしまった大失態を告白する。また、つい家庭内ではおとなしくなってしまうというすっちー。その理由として、芸人より面白い妻のエピソードを明かし、岡村となるみから同情される。

©ABCテレビ

最後はいよいよトップ２を発表。第２位には、公園や運動会で輝く、自慢のパパの能力がランクインする。

そしてママのなるみも驚き、「すごい素敵！」と子どもたちの視点に感動した「パパのカッコ良すぎる姿」第一位とは！？

©ABCテレビ

なるみ・岡村隆史MCの『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。13日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。