夏は16競技、冬は4競技の選手が練習の成果を競い合う全国中学校体育大会（全中大会）。しかし、主催する日本中学校体育連盟（中体連）は2027年度から規模を縮小するとしている。夏は10競技、冬は駅伝のみの1競技に削減されるほか、残す競技でも参加選手を減らし、開催期間も3日とする。

なぜ規模縮小が必要なのか、“課外活動としての部活動”やその大会のあるべき姿とは。全中大会や中体連の歴史に詳しい早稲田大学スポーツ科学学術院教授の中澤篤史氏に話を聞いた。

「平等主義」によって肥大化した全中大会を見直しへ

──全国中学校体育大会（全中大会）とはいつ、どのように始まったのでしょうか。

戦後の日本には、「中学校の全国大会はやってはいけない」という時代がありました。その中で競技団体が先行して全国大会を始め、「それなら、中体連（当時：全国中学校体育連盟）や中学校教員たちが教育的な活動として責任を持って担うべきだ」ということになり、1979年に全中大会が始まりました。

当初は今より競技数が少なかったのですが、どの競技の子にも大会の機会を与えようという平等主義路線によって、次第に競技数が増えていきました。

──全中大会を主催する日本中学校体育連盟（中体連）は、2027年度以降の競技削減と規模縮小を決めています。

歴史的な経緯から見ると、今回の競技削減・規模縮小は大きな方針転換と言えるでしょう。現場の肥大化した競技システムのあり方、部活動全般の改革が求められている中で、全中大会の縮小は、時代の流れに沿ったやむをえない決断だったと思います。

──2027年度以降は水泳、ハンドボール、体操、新体操、ソフトボール男子、相撲、スキー、スケート、アイスホッケーの9競技が外れることになりました。部活動がある中学校が少ない競技が対象となっていますね。

すべてを維持するのは難しいものの、どこで線引きするかは悩ましい問題だったと思います。今回は「中学校における部活動設置率20％未満の競技」という基準を示しつつ、例えば柔道は日本の宝なので、基準を満たさずとも残そう、という結論が出たということでしょう。

コストをかけて維持する以上、どこかで線を引かなければなりません。すべてを平等に抱え込むのではなく、基準を設けたドライな線引きをしたことは、中体連にとっても難しい決断だったと思います。



中澤篤史（なかざわ・あつし）早稲田大学 スポーツ科学学術院 スポーツ科学部教授／1979年大阪府生まれ。東京大学教育学部卒業、東京大学大学院教育学研究科修了。一橋大学大学院社会学研究科講師・准教授を務めたのち、早稲田大学スポーツ科学学術院教授に就任。2022年より現職。スポーツ社会学・身体教育学・障害学を専門としている。著書に『そろそろ、部活のこれからを話しませんか：未来のための部活講義』（大月書店）、『「ハッピーな部活のつくり方」』（岩波ジュニア新書：内田良氏との共著）がある（撮影：今井康一）

民間クラブや各競技の発展まで中学校が背負うべき？

──そもそも、なぜ競技削減が必要なのでしょうか？

実は「マイナー競技」と言われる競技の中には、学校教育の部活動として行われている実態はなく、普段は民間や地域のクラブで活動して、大会だけ部活動の形で出ている団体もあります。

例えば水泳は民間のスイミングスクールからの大会参加が非常に盛んですし、新体操や冬季競技のスキー、スケートなども民間団体の出場に依存する形で行われてきました。そのため中体連関係者は、「これは部活動なのか？」という複雑な思いをずっと持ちながら大会を運営してきたわけです。

そこで中体連も、どこかで線を引かなければならないなら、「部活動として学校が責任を持ってしっかり面倒を見ている実態」があることを1つの基準として競技を選定したと聞いています。

とはいえ民間団体が多い水泳などは、全中大会から外れることを深刻には捉えていないでしょう。しかしハンドボールなどでは、全中大会は大きな意味を持っていましたから、連盟はどうにか継続する方法を模索中だと思います。

競技人口の少ないマイナー競技は、その普及・発展を学校の部活動に依存してきた面があります。部活動さえあれば、将来の競技人口を確保でき、全中大会などを通じて優秀な選手の発掘もできるからです。しかし、本来これらは競技連盟の働きかけで獲得すべき機会ですから、今まで学校側が担ってきた役割を各連盟に突き返したという見方もできます。

──近年、中学校の部活動は地域移行が推進されてきました。全中大会の縮小に関する議論は、部活動の地域移行と並行して行われたのでしょうか。

2020年に「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」が考えられるなかで「休日の部活動を地域に移行しよう」という案が出てきました。それを引き受ける形で、2021年に地域移行に関する検討会議が立ち上がり、2022年にはその答申が出ました。この流れで「部活動のあり方を考えるなら、大会のあり方も考えなければならない」として、中体連や全中大会のあり方がアジェンダ化されるようになったのです。

──部活動の地域移行と全中大会の見直しはお互いに影響しあって進んできたわけですね。

そうですね。地域移行は、スポーツ庁だけではなく経済産業省も関係しています。関係官庁から中体連に対し、全中大会のあり方について「今後、部活動は学校から地域に移るので、学校の部活動以外も全中大会に参加できるようにしてください」という要請があったようです。

ただ、民間や地域のクラブは学校教育とは関係ないため、学校が責任を持つのもなかなか難しい。そのため全中大会の参加は難しいだろうとされてきたのですが、現在は認定されたクラブであれば全中大会に参加でき、中には全国優勝しているクラブもあります。

なお、スポーツ庁や経産省の要請は競技数削減や全中廃止などという話ではなく、これとは別に、あくまで中体連の判断で今回の全中大会の規模縮小に至ったと私は理解しています。

教員が運営するにはあまりにも規模が大きい全中大会

──全中大会の規模縮小に関する議論は最近始まったのでしょうか？

1979年に始まった全中大会は80年代に肥大化し、90年代には「続けていけるのか？」という指摘がなされるようになりました。そして2000年代に中体連に諮問機関ができ、抜本的な解決が必要とされたのです。

その後はスポンサーの問題や保護者、生徒、教員それぞれの思いがあって手付かずの状態でしたが、部活動の地域移行・展開の勢いを借りながらようやく改革に着手した形です。

全中大会の問題点は、競技も参加者も増えて人員が足りないこと。学校の教員はあくまで授業が仕事ですが、部活動の顧問としての指導も行っている状況です。大会があれば引率もしますし、全国大会となればその分、負担も大きくなります。

加えて、全中大会は都道府県をまたいだ広域ブロックで行われ、自治体や知事も動くような大きなイベントです。経済効果が期待されたり、交通網を整備する必要があったり、例えばスキー大会などは陸上自衛隊が雪上整備を担うなど、もはや一大スポーツイベントなのです。ここまで規模が拡大した全中大会を、中学校教育の公式活動として行うことが果たして持続可能なのかという議論もあります。

金銭的な面でも、これまでは全中大会における施設利用費などは「公的イベントだから」と減免がありましたが、近年は自治体などが使用料を求め始めており、その分出場者に参加費がかかったりと、全中大会実施に伴うコストが増えています。

──教員不足との関連もあるのでしょうか。

少子化になれば大人の負担は減りそうなものですが、実は生徒の部活動加入率や活動日数、教員の部活動の指導時間は1990〜2000年代でむしろ増加しました。一方で、子どもの教育機会を確保するために学校の統廃合は慎重に行われますから、少子化であっても学校が残り続ける以上、部活動も存在し続けるのです。

その点、教員数については少子化の影響がダイレクトに反映されました。「子どもの数が減れば教員の数は減らしてよい」と考えられたわけです。近年は教育課題が増えているという認識から、教員を増やす方向に転換されましたが、教員一人ひとりのタスクは複雑で、部活動に従事したり大会運営に関わったりする余裕がなくなっているのはたしかです。

中学生にとって「日本一」にどれだけの価値がある？

──今後、全中大会は全廃の方向に進むと思いますか？

全中大会を残すために、今回泣く泣く9競技を外したのですから、全廃にはしないのではないでしょうか。ただ、「全中大会が必要だ」と主張できる根拠を見つけるのは、実は難しいのです。

先ほども触れましたが、戦後の文部省は、費用もかかるし移動の負担もあるし、学業との両立も大変なので、中学校の全国大会を禁止していました。戦前からの流れを汲んで甲子園（高校野球の全国大会）こそ行われていましたが、中学生には必要ないというコンセンサスがあったのです。

しかし、地区大会や都道府県大会はありましたし、前述の通り各競技団体が全国大会を実施するようになったため、それを引き取る形で全中大会が始まりました。この経緯からわかるように、全中大会はもともと、中体連が必要性を感じて立ち上げたものではないわけです。

とはいえ、中体連も全中大会を嫌々実施してきたわけではありません。ただ、なぜ中学生の日本一を決める大会が必要なのか、なぜ20競技もの大会の運営コストを全員で負わなければいけないのか。「今までやってきたからやりましょう」ではなく、その議論は必要です。

──中澤先生は、全中大会の必要性をどうお感じですか？ 子どもたちのモチベーションにも関係するのでしょうか。

私個人の意見では、かならずしも必要だとは思いません。そもそも部活動の教育的意義は、生徒が「自分たちのやりたいことを自分たちでやる」ということ。しかし、全中大会は当然ながら、中学生だけでは運営できていません。子どもたちのために、社会がこれほどまで大きなリソースを割くべきなのかは、問われて然るべきだと思います。

また、中学生にとって全中大会で得る「日本一」の称号がどれほど価値を持つのかという観点もあります。高校生であれば、自分の将来を考えたり地元を離れたりなど、大きな視野で社会を捉え始めるころですから、「日本」というスケールにも十分意味があるでしょう。

一方で中学生のうちは、自分の生活圏を大きく越えた「日本一」は、単なる記号にすぎないかもしれません。しかも極端な話、地区大会の段階で半数以上の部活動が敗退してしまうわけです。ほとんどの中学生にとって、全中大会は無縁なイベントでもあります。その点、地区大会にはみんなが参加しますから、学校や家族でも話題に上がるでしょう。こういうところにこそ、実質的な価値があるのではないでしょうか。「日本一」という記号にモチベートされるのは、大人だけなのかもしれません。

──部活動の過熱や、発達段階の心身への影響も考える必要はありそうですね。

ええ。「全国大会があるから過度な練習が助長され、勝利至上主義になるのでは」という声は繰り返し上がっていました。

スポーツ庁は2022年に「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を出しましたが、そこには平日は1日、土日はどちらかを休もう、と書かれています。つまり、大会前だからといってたくさん練習するのではなく、あくまで学業が優先でありバランスが大事だということ。しかし、とくに強豪校はその範疇を飛び越えてしまう場合があり、かねて問題になってきました。全中大会や各競技大会の出場要件として、このガイドラインの遵守を前提にするなどの工夫も必要ではないでしょうか。

みんなが納得する持続可能な部活動のあり方を

──全中大会の代替大会を検討している競技団体もありますが、そこで中体連や教育委員会、教員が関わる可能性もあるでしょうか？

あると思います。全国ではマイナー競技でも、とある地域では競技人口が多いような競技もあります。こうした場合、競技人口が多い地域に限って大会を実施するもケースあるでしょうし、そうなれば教員が関わる可能性も出てくるでしょう。

──最後に、中学生の部活動の今後について、どのような形が理想だと思いますか？

私は、部活動自体をなくした方がいいとは思っていません。部活動は、希望する生徒が自主的に取り組む課外活動です。楽器を吹いてみたいから吹奏楽のグループを作ってみるとか、放課後にサッカーを楽しむとか、教科を超えた集団ができること自体は今後もなくならないと思います。

これからは「やらなければ」「続けなければ」という強迫観念ではなく、子どもたちの素朴なやる気を緩やかに受け止める形で、部活動を再構成すべきではないでしょうか。今は部活動への期待値が高すぎて、縛りがきつくて窮屈、という本末転倒な状態なのでは。部活動の目的は「友達とのおしゃべり」でもいいし、多様でいいのだと思います。

昔は、「部活動は強制参加」という中学校もありましたが、近年は減ってきて、“やりすぎ”な部活動のあり方は是正されつつあります。地域移行・展開を模索するだけでなく、部活動のよさを見失わないような持続可能なあり方も探るべきでしょう。大それたビジョンを掲げずとも、みんなが納得できる形でソフトランディングできればいいなと思います。

