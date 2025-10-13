中国、ロシア、北朝鮮の最高指導者が９月に北京でそろい踏みしてから１か月あまり。

今度は平壌で３か国が再び結束を見せつけた。

国際法を無視し、秩序を塗り替えようとする朝中露の結託は看過できない。

北朝鮮が１０日、朝鮮労働党の創建８０年を記念する大規模な軍事パレードを平壌で行った。金正恩党総書記と並んで、中国の李強首相やロシアのメドベージェフ前大統領らが観覧した。

北朝鮮は国連安全保障理事会の制裁決議を無視し続け、核・ミサイル戦力を強化している。それを、世界の平和と安定に責任を負うべき安保理常任理事国の中露の要人が見守るという異様さである。

北朝鮮は、核兵器に使用可能な高濃縮ウランを２トン程度保有し、核弾頭１００発分が生産可能だと指摘されている。かつて中露は、北朝鮮の核保有に反対していたが、「非核化」を追求しない方向に転じたとの見方もある。

国際社会に深刻な脅威をもたらす北朝鮮の核開発を容認するわけにはいかない。

３か国の結託の影響は、東アジア以外にも及んでいる。ロシアはウクライナを侵略し、北朝鮮もそこに派兵して加担している。中国はロシアからエネルギーを輸入して戦時経済を支え、ウクライナ戦争の終結を遅らせている。

今回の軍事パレードでは、米全土を射程に収めるとみられる新型の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星２０」が初めて公開された。無人機発射車両や、迎撃が困難とされる極超音速ミサイルなどの最新兵器も登場した。

金氏は演説で、「我が軍は、防衛圏に接近するいかなる脅威も消滅させる無敵の実体として進化し続ける」と主張した。北朝鮮を抑止するには、日米韓が結束し、圧力を強めることが欠かせない。

気がかりなのは、米国のトランプ大統領が１期目と同様、金氏とのトップ会談で事態打開を図ろうとしていることだ。

トランプ氏が北朝鮮に対し、米本土に届くＩＣＢＭの廃棄と引き換えに、核兵器や短・中距離弾道ミサイルなどを容認するような譲歩をすれば、地域の安全を揺るがすことになりかねない。

９月末の日韓首脳会談では、北朝鮮の「完全な非核化」に向けた連携を継続することを確認した。ともに米国の同盟国である日韓は、トランプ氏に対し、北朝鮮と拙速な取引をしないよう粘り強く働きかけていくことが重要だ。