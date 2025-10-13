分断が進む世界への貴重なメッセージにもなったのではないか。

多くの国や地域の人が集い、交流した成果を次代につなげることが大切だ。

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、１５８か国・地域が参加した大阪・関西万博が、１３日に閉幕する。半年の会期で、一般来場者は２５００万人を超え、運営収支は最大２８０億円の黒字となる見通しだ。

開幕前は予約方法の複雑さや展示内容の情報不足から、前売り券の販売は低調だった。だが開幕後は、パビリオンやシンボルの大屋根リングの素晴らしさなどがメディアや個人のＳＮＳで紹介され、来場者は日に日に増えた。

何度も来訪する人も多く、公式キャラクター・ミャクミャクなどのグッズ販売も好調だった。未来の技術や多様な文化に直接触れ、魅力を五感で感じる楽しさがあったからではないか。

その象徴の一つがイタリア館だ。ミケランジェロの彫刻など豪華な展示で話題を集めた。担当者は「ＡＩやデジタル技術は重要だが、リアルなものにも力を注ぐべきだ」と考えたという。

戦争や平和への考えを深める機会となった意義も大きい。

ウクライナは、戦時下の暮らしを紹介する動画を流し、ロシアの侵略で日本に避難した女性らが案内役を務めた。日本原水爆被害者団体協議会（被団協）のメンバーによる講演会も実施された。

ただ、運営には課題も残った。長蛇の行列が常態化し、当初掲げた「並ばない万博」とは程遠かった。８月には地下鉄の故障で３万人以上が帰宅できず、多くが場内で一夜を明かす事態となった。

政府は、万博の運営ノウハウや教訓を、２０３０年にリヤド万博を開くサウジアラビアに伝えるという。より安全で洗練された博覧会運営につなげてもらいたい。

今後は、跡地の活用が焦点となる。会場の北側にはカジノ施設が建設中だが、未来を見据えて人類共通の課題を考える、という万博の理念とはかけ離れている。違和感を覚えざるを得ない。

跡地の利用策を検討する大阪府・市は、万博の遺産にふさわしい活用法を考えるべきだ。

万博の期間中、参加国と日本企業の間では投資や開発の協議が活発だった。実現を期待したい。

「ｉＰＳ心臓」や「空飛ぶクルマ」といった科学技術に胸躍らせた子供は多いだろう。子供が未来への夢と希望を抱き、活躍できる社会にしていかねばならない。