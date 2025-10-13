ウクライナ侵略、ロシアは国連憲章５１条に基づく「特別軍事作戦」と主張

「この武力行使は国際法違反の侵略行為だ」「国際法上、日本の領土であることは明らかだ」――。

ニュースでよく見聞きするものの、なじみが薄い「国際法」。国内法と何が違い、なぜ順守する必要があるのか。

日米安保や「海の憲法」代表例

国際法は、条約と慣習法によって成り立っている。条約は文書化された約束で、締結した国同士を拘束する力がある。日本では、米国による対日防衛義務を定めた日米安全保障条約が代表例だ。また、世界保健機関（ＷＨＯ）が５月、加盟１９４か国中１２４か国の賛成で採択した、医薬品の配分など国際連携の強化を盛り込んだ「パンデミック条約」のような多国間のものもある。

国際社会で長年続く慣習が国際慣習法として扱われることもあり、各国が守るべきルールとされている。

例えば、海洋での航行の自由や、漁獲の営みは長らく人類が享受してきた慣習だ。それらを成文化した国連海洋法条約は「海の憲法」とも呼ばれ、１９８２年に採択された。航行の自由や領海の範囲などを規定し、未締結の米国も、慣習法に根ざす以上、実質的に受け入れている。

侵略は禁止 自衛権行使は適法

ロシアが２０２２年２月にウクライナ侵略を開始すると、日本を含む先進７か国（Ｇ７）各国は一斉にロシアの行動を「国際法違反」と非難した。

最も基本的な国際法の一つが国連憲章だ。国連加盟国が結ぶ一種の条約で、憲章２条４項で加盟国に「武力による威嚇または武力の行使」を禁じる一方、５１条では武力攻撃を受けた国が自衛権を行使することを認めている。

Ｇ７などが、ロシアによる武力侵攻を違法と断じ、ウクライナによる抵抗を合法と捉えているのはこのためだ。これに対し、ロシアのプーチン大統領は侵略開始時の演説で「国連憲章５１条に基づき、特別軍事作戦を行う」と訴え、武力行使を法的に正当化しようとした。

自衛権を理由とした武力行使は、西側諸国にも見られる。イスラエルとイランの衝突が続く中、「イスラエルの自衛権」を主張する米国は６月、イランの核施設空爆に踏み切った。

核開発阻止を目的としているが、日本政府内では「イスラエルや米国が自衛権を行使するほど差し迫った脅威ではなかった」との指摘もあった。

安保理機能せず

国連憲章が定める武力行使の禁止には、さらに例外がある。国連軍による軍事的措置だ。国連は平和を脅かす国に対し、安全保障理事会の決定によって経済制裁などを科せる。この措置が不十分な場合、加盟国で結成する国連軍が軍事的措置を取ることもできる。

もっとも、正規の国連軍が組織されたことは一度もない。１９５０年に勃発した朝鮮戦争で結成された「国連軍」は、実際には米軍主体の多国籍軍だった。

現実の安保理ではしばしば、大国の思惑が国際法の運用を左右している。ロシアのウクライナ侵略でも、常任理事国のロシアが拒否権を盾に、自国に不利な決定を葬り続けてきた。

安保理とは別に、国際的な問題を解決するための裁判所もあるが、強制力には限界がある。国際機関・仲裁裁判所は２０１６年、南シナ海の主権を巡る中国の主張を否定したが、中国はその判決を「紙くず」と呼び、受け入れを拒否した。

力による現状変更に危機感を抱く日本は、国連中心主義を掲げつつ、近年は同盟国・同志国との連携を強化している。「法の支配」を実践する国々の力が国際法に実効性を持たせるとの考えからで、Ｇ７などと協調した外交に注力している。