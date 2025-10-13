サザンオールスターズの桑田佳祐（６９）が１２日、東京・日本武道館で「ＴＯＫＹＯ ＦＭ開局５５周年×『桑田佳祐のやさしい夜遊び』放送３０周年『九段下フォーク・フェスティバル’２５』」を開催。超豪華ゲストたちとともに、夢の音楽祭を届けた。

桑田が企画発案した一夜限りのスペシャルイベントで、ロックの聖地・日本武道館はフォークの夢舞台へと変貌した。「今日までそして明日から」（吉田拓郎）のカバーで開幕すると、当日まで秘匿とされていたゲストが次々に登場。「ラジオでは『大したゲストは来ないよ』って言っていましたが、全部ウソです」との桑田の言葉通り、武道館を埋めた９０００人の度肝を抜き続けた。

まずステージに呼び込まれたのは、あいみょん（３０）。桑田とのデュエットで会場を沸かせると、続いて出てきたのはＭｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ・桜井和寿（５５）。大歓声とどよめきで会場が揺れる中、２００６年のフェス以来の共演を果たすと、互いの楽曲をデュエットの後には、２人の名曲「奇跡の地球」を１９年ぶりに披露する奇跡的な瞬間が訪れた。

続いては、公私ともに戦友のサザンオールスターズ・原由子（６８）がアコギを肩から下げて登場。ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ・吉井和哉（５９）とは互いのソロ曲をリクエストし合う姿で会場を感動させた。さらに最後のシークレットゲストとして、竹内まりや（７０）が登場すると会場のボルテージは最高潮に達した。

アンコールでは、豪華ゲストが再登場してフォークの原点ともいえるママス＆パパスの「夢のカリフォルニア」を全員で熱唱。桑田の呼びかけに集結した伝説アーティストのフォークフェスは、日本音楽史に残る伝説の一夜となった。