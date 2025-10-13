新日本プロレス１３日両国大会でＶ１戦に臨むＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）＆ＯＳＫＡＲ（２７）が、挑戦者の海野翔太（２８）、上村優也（３０）に不敵発言を連発した。

Ｋ．Ｏ．Ｂは８月に海外武者修行から凱旋帰国すると、９月神戸大会でタイチ＆石井智宏を撃破し、いきなりタッグベルトを奪取。両国では海野＆上村の本隊次世代エースコンビとのＶ１戦に臨む。１２日の調印式では相変わらずのビッグマウスがさく裂した。Ｉｃｅは「明日のタイトル戦、完全に俺らが勝つな。石川の試合（９日）で確信した。俺が本間（朋晃）から３カウント取って、ＯＳＫＡＲが海野をリングでボコったよな。その後ヒートストーム（上村）が来て、俺らがすっ飛ばされてバックステージに帰ったんだよ」と前哨戦を回想。「同じ本隊の本間がやられて、パートナーの海野翔太がやられて、こいつらその後ニタニタしながらファンとハイタッチして媚びとったんやぞ。なめんなよ」と挑戦者組の姿勢を糾弾した。

さらには「ヒートストーム、お前このタッグベルト、そんなに欲しくねえだろ。隣の海野翔太にもあんまり興味ねえだろ」と指摘。「海野翔太もよ、『エースになる』とかカッコつけとったのに、隣のヤツにそれ奪われそうになっとるやないか。何がしてえか分かんねえんだよ。もっと生の感情を出してこい」と、２人まとめて挑発した。

６日後楽園大会ではＩｃｅが上村に、ＯＳＫＡＲが海野にそれぞれシングルで敗戦。挑戦者組は「個々としては確実に力の差がある」（上村）、「今までやってきた経験、場数、全然違うと思うんで」（海野）と自信をのぞかせたが、今度はＯＳＫＡＲが「経験があると言ってたけど、試合に負けた経験が多いくらいじゃないのか？ ヘラヘラして経験がどうとか言ってたけど、シングルでの経験が多いだけで、タッグチームとしての経験は俺たちに勝るヤツらはいない。本当の戦いをお前たちに見せつけてやる」と斬り捨てた。

最後はＩｃｅが「ヒートストーム、海野翔太がボコられてニタニタしとるヤツ、そんなヤツがチームプレーとかクソだな。海野翔太、あんまり大人ぶってつまんねえんだよな。『頑張ります』『気持ちだします』、違うだろう、お前。もっとあんだろ、奥底に。それを俺が引き出してやるよ」と再び２人をバッサリ。言いたい放題の若き王者組が、両国で次世代エースコンビを返り討ちにする。