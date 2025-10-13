¡Úµð¿Í¡ÛÃæÆü¡¦ÌøÍµÌé¤é£Æ£ÁÅê¼ê¤Î³ÍÆÀÄ´ºº¤Ø¡¡¶ìÆñÂ³¤¤¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·µÞÌ³
¡¡µð¿Í¤¬£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥»¡×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£±²ó¤ÎËö¡¢£¶¡½£·¤ÇÇÔ¤ì¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º£°¾¡£²ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤¬·èÄê¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Î»Ø´ø£²Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¼ã¤¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÄ¹¤¤ÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤à¤È¡¢Æó·³Íî¤Á¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤éº£µ¨¤Ï£²£±»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£¸¾¡£¹ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£´¡¦£±£´¤Î·ë²Ì¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÀï¤â¡¢½é²ó¤Ë£µÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¼é¤ê¤Ç°ìµó£µÅÀ¤ò¼º¤¦¤Ê¤É°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¡¢£³²ó£µ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£±¦ÏÓ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Ç¯£±Ç¯´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤£±Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¤²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤ò·ç¤¯Ãæ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾Àï¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤â¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ê¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ä°æ¾å¤Ê¤ÉÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Â³½Ð¡Ä¡££Ã£Ó¤Ë¤âËüÁ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÄ©¤à¤Û¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î²þ³×¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£àµð¿Í¥¥é¡¼á¤È¤·¤Æ²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÃæÆü¡¦ÌøÍµÌéÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤â³ÍÆÀÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´ºº¤ËÆþ¤ëÌÏÍÍ¡£ÅöÁ³¡¢¼ã¼êÅê¼ê¤ÎÄì¾å¤²¤âÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤Ï¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¿·ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÀïÎÏÊä¶¯¤âÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£